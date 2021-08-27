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Müjde gibi gelişme! Bakan Koca diyerek duyurdu

Koronavirüsle mücadelede bir iyi haber daha! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Covid-19 Risk Haritasında kırmızı ilin kalmadığını açıkladı.
Müjde gibi gelişme! Bakan Koca diyerek duyurdu

Bakan Koca sosyal medyada yaptığı açıklamada; Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!'' ifadelerini kullandı.

KAYSERİ MAVİ OLDU

Koronavirüs risk haritasında Kayseri, yüzde 75 aşılama oranına ulaşarak mavi renge döndü.

İlk doz aşı oranı yüzde 75 aşılama oranına dönen Kayseri, risk haritasında mavi renge döndü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Kayseri risk haritasında artık mavi. İlk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerinde. Çevre illerin tamamı sarı. İç Anadolu'daki düşük risk hareketi İç Anadolu'nun kalbinde başladı" ifadelerine yer verdi.

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