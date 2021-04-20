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Mukabele geleneği online ortamda

Ramazan ayında gerçekleştirilen mukabele geleneği salgın nedeniyle bu yıl İl Müftülüğü tarafından online ortama da taşındı. Kısıtlamalardan ve salgından ötürü camiye gelemeyenler, sosyal medya hesapları üzerinden mukabeleye katılabiliyor.  
Mukabele geleneği online ortamda

Ramazan ayında gerçekleştirilen mukabele geleneği, Ankara’daki 3 bin 67 camide maske ve mesafe kuralına riayet edilerek yaşatılmaya devam ederken, yüzyıllardır sürdürülen bu sünnet, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl online ortama da taşındı. 

mukabele.jpgONLİNE YAYINLANIYOR 
Ankara İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından salgın nedeniyle camiye gelemeyenler için online ortamda ‘Mukabele ve Kur’an’ı Anlama Programı’ düzenleniyor. Program Instagram adresinden (diyanet.ankaraadrb), İl Müftülüğünün Youtube adresinden online şeklinde yapılıyor ve kayıt edilen görüntülere daha sonra da erişim sağlanıyor. Koviv-19 kısıtlamaları nedeniyle mukabeleye katılamayanlar, online ortamda bu geleneği sürdürebiliyor. 

RAMAZAN’IN MANEVİ İKLİMİ YAŞATILIYOR
Ramazan ayından üç gün önce başlatılan online etkinlik kapsamında her gün 10.30' da mukabele, 11.30' da ise Kur’an’ ı Kerim’i anlama programı yapılıyor. 
Cami hizmetinin evlere taşınması ile vatandaşlar evlerinde Ramazan’ın huzurlu manevi iklimi yaşama fırsatı yakalıyor. 

30 CÜZ, 30 HAFIZ, 30 VAİZ
"30 Cüz 30 Hafız 30 Vaiz" sloganı ile duyurulan programda her gün farklı bir kârî hafız Kur'an tilavetini icra ediyor. Peşinden, okunan cüzde bulunan mesajlar bir vaiz tarafından dinleyenlere aktarılıyor. Böylece Kur'an ayı Ramazan'ı Kur'an ile ihya etme imkânı dinleyicilere online ortamda sunuluyor.

“EVLERİ KUR’AN’SIZ BIRAKMAYALIM”
Ankara İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan, Ramazan ayında gerçekleştirilen online mukabele etkinliğine ilişkin şunları söyledi: “Evlerimizi Kur’an’sız bırakmayalım. Resul-i Kibriya Efendimiz ne buyururlar: ‘İçinde Allah'ın anıldığı ev ile Allah'ın anılmadığı evin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir.’ Sadece Ramazan’ a has değil, daima hanelerimiz Kur’an evi, iman ocağı olsun inşallah." ifadeleri kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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