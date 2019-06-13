Mükellefe ulaşılamadı BİK'ten ilan edildi

Etimesgut İlçe Tarım Müdürlüğü, 2269 TL idari para cezası kestiği bir mükellefe, adresinden ulaşamayınca Basın İlan Kurumu aracılığı ile “ilanlı tebliğ”de bulundu.

Etimesgut’ta ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından dikkat çeken bir resmi ilan yayınlandı. İlçe Tarım Müdürlüğü, 2269 TL idari para cezası kestiği bir mükellefe, adresinden ulaşamayınca Basın İlan Kurumu aracılığı ile medyada ilan yayınlatarak tebliğde bulundu.

KAYITSIZ FAALİYET TESPİT EDİLDİ

İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince, Hilal Köse adına kayıtlı Eymen Market adlı işletmede 08.03.2019 tarihinde resmi kontrol yapıldı. Kontrolde, işletmenin 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 30’uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak işletme faaliyeti ile ilgili kaydını İlçe Müdürlüğüne yaptırmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi.

PARA CEZASI VERİLDİ

Bu nedenle 5996 Sayılı Kanunun 41. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, Etimesgut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 04.04.2019 tarih ve 1112389 sayılı kararı ile 2269 TL idari para cezası verildi.

“ADRESİNE ULAŞILAMADI”

Cezanın işletmeye resmi yollarla tebliği gerekiyordu. Fakat söz konusu işletmenin kayıtlarda yazılı adresine tebligat yapılamazken, işletme yetkilisinin güncel MERNİS adresine de ulaşılamayınca İlçe Tarım Müdürlüğü’ne ilanen tebligat yapma hakkı doğdu.

BİK ARACILIĞI İLE İLANEN TEBLİGAT YAPILDI

İlçe Tarım Müdürlüğü’nce, Basın İlan Kurumu aracılığı ile kamu ilanı yayınlama hakkı ve yetkisi bulunan bir gazetede “İdari para cezasının mükellefe tebliği” ilanı yayınlatıldı.

İlanda şöyle denildi:

“Adı geçen işletmeye yukarıda yazılı adresine tebligat yapılamaması ve işletme yetkilisinin güncel mernis adresine ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebligat yapılması gereği doğmuştur. Bahse konu idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Etimesgut Malmüdürlüğü’ne ödenmesi gerekmekte olup, ödenmediği takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun Hükümleri uygulanacaktır. Para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz için başvurulabilir.

Bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 52. maddesi uyarınca bu ilanen tebligat son yayımlandığı tarihten itibaren on beş (15) gün sonunda, tebligatın muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.”

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