  • BIST 1.361,830
  • Altın 498,23
  • Dolar 8,4930
  • Euro 10,0100
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 28 °C
»

Mükellefler iktisadi kıymetlerine yeniden değerleme yapabilecek

Gelir İdaresi Başkanlığınca tam mükellefiyete tabi gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerine kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini yıl sonuna kadar yeniden değerleyebilmelerine imkan tanındı.
Mükellefler iktisadi kıymetlerine yeniden değerleme yapabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, söz konusu yeniden değerleme işlemine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda, 9 Haziran 2021'de yayımlanan 7326 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 9 Haziran 2021 itibarıyla aktiflerine kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini, 31 Aralık 2021'e kadar, Yİ-ÜFE değerindeki artış oranını dikkate alarak yeniden değerleyebilecekler.

Taşınmazların yanı sıra tesisat ve makineler, taşıtlar, demirbaşlar, gayrimaddi haklar, şerefiyeler ile özel maliyet bedelleri gibi amortisman tabi iktisadi kıymetler yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek.

Değer artışı vergisi 3 eşit taksitte ödenebilecek
Taşınmazlar ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesi neticesinde hesaplanan değer artışı bilançonun pasif bölümünde ayrı bir fon hesabında gösterilecek.

Söz konusu değer artışı tutarı üzerinden yüzde 2 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyannameyle gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecek ve ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler bu süreyi takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenecek. Bahse konu iktisadi kıymetler için, yapılan yeniden değerleme sonrasında bulunan değerler üzerinden, amortisman ayrılmaya devam edilecek.

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulacak.

Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden çıkarılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları, kazancın tespitinde dikkate alınmayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bütçe uygulama sonuçları açıklandı16 Temmuz 2021 Cuma 11:32
  • Ekonomi diplomasisinde 'temmuz' trafiği16 Temmuz 2021 Cuma 11:25
  • Türkiye genelinde ilk altı ayda 1 milyon 262 bin 848 gayrimenkul satış işlemi yapıldı16 Temmuz 2021 Cuma 11:09
  • Büyükbaş ve küçükbaş işletmelerine yönelik hibe desteği16 Temmuz 2021 Cuma 10:53
  • ABD Hazine Bakanı Yellen: Birkaç ay daha hızlı enflasyon yaşayacağız16 Temmuz 2021 Cuma 09:18
  • Küresel piyasalar yön arayışında16 Temmuz 2021 Cuma 09:17
  • THY günlük 1254 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor15 Temmuz 2021 Perşembe 14:58
  • Türkiye’nin Libya’ya ihracatı yüzde 72’den fazla arttı15 Temmuz 2021 Perşembe 13:08
  • Bayramda güvenli sürüş deneyiminin önemine şarkıyla dikkat çekildi15 Temmuz 2021 Perşembe 12:51
  • Milli Emlak'tan vadesinde ödenmeyen borçlara yapılandırma15 Temmuz 2021 Perşembe 12:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti