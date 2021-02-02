Mülakatlar tam gaz devam ettiriyor

Keçiören Belediyesi iş bulma merkezi olarak hizmet veren Kariyer Ofisi, pandemi döneminde E-Kariyer Ofisi olarak iş arayan vatandaşlardan başvuru almayı sürdürüyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Özellikle pandemi döneminde işsiz kalan vatandaşlarımız Kariyer Ofisimize yoğun bir şekilde başvuru yapıyor. Biz de meslek dallarına göre mülakatlar yaparak işverenlerimize aradıkları kalifiye personelleri yönlendiriyoruz. Bu sayede iş bulduğumuz vatandaşımız uzun soluklu bir çalışma hayatına atılıyor ve bulunduğu sektörde daha kalıcı oluyor.” dedi.

“İŞVERENLERİMİZLE İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise Ankara’daki işverenlerle sürekli iletişim halinde olduklarını ve iş arayan vatandaşlar için ön ayak olmaya devam ettiklerini belirtti. Altınok, “Kovid-19 salgınıyla birlikte artan işsizlik sorununa e-Kariyer Ofisi ile çözüm buluyoruz. İş arayan vatandaşımızı meslek dallarına göre işverenimize yönlendiriyor, aynı zamanda kariyer planlaması da yaparak mesleklerini icra etmelerini sağlıyoruz. Belediyemize iş başvurusu yapanlar uzmanlarımız tarafından mutlaka değerlendiriliyor, yeteneklerine göre gruplandırılarak işverenle buluşturuluyorlar. Böylece onların iş sorununa, işverenimizin de nitelikli eleman ihtiyacına cevap vermiş oluyoruz. İş arayanlar da işverenlerimiz de web sitemize bıraktıkları ilanlarla personel bulma konusunda ücretsiz hizmet alıyorlar.” ifadelerini kullandı.

567 VATANDAŞA İŞ İMKÂNI

Bu arada Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi 567 vatandaşa çeşitli meslek dallarında iş imkânı sundu.