Mülteciler açılan kursların sonucu sertifikalarını aldılar

Ankara Büyükşehir “Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi”nde (UMEM) mültecilere yönelik mesleki eğitim veriliyor. UMEM’de açılan kurslara katılarak eğitimlerini tamamlayan mülteci ve Başkentli kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Başkent’te örnek bir iş birliğine imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), toplumsal uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla mültecilere yönelik mesleki eğitim imkanı sunuyor.

Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi’nde (UMEM) ikinci dönem mesleki eğitim alan mülteci kursiyerler için düzenlenen sertifika törenine; Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Şaban Ünal ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Geçim Kaynakları Sorumlusu Damla Taşkın da katıldı.

BÜYÜKŞEHİR İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EL ELE

UMEM’in önemli bir görev üstlendiğini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Şaban Ünal, merkezin amacına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Büyükşehir Belediyesi farklı alanlarda mesleki eğitim vermekle birlikte UMEM tarafından geçici koruma altındaki yabancıların istihdam edilebilmelerini kolaylaştırmak için Birleşmiş Milletler ile yoğun bir iş birliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. İstihdam sürecinde de sertifikalarını alan mülteciler için ayrıca Büyükşehir Belediyesi gerekli girişimlerde bulunacak ve yapılan iş birlikleri sayesinde zaman içerisinde istihdam sağlamaya çalışacak.”

Mültecilerin iş bulabilmesi ya da kendi iş yerlerini açabilmesi için mesleki eğitimin önemine dikkat çeken Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Geçim Kaynakları Sorumlusu Damla Taşkın ise, “Hem Türkiye’nin hem Ankara’nın ihtiyacı olan bir merkezi Büyükşehir ile birlikte hayata geçirdik. Özellikle istihdam açıklarıyla ilgili olarak kurslar düzenlemekteyiz. Elbette ki iş yerlerinde çalışacakları için kişilerin belli bir kalite standardında eğitim aldıklarının belirlenmesi için bu sertifikalara ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.

MESLEK EDİNDİREN MERKEZ

Sadece mültecilere yönelik değil aynı zamanda mesleki eğitim almak isteyen Başkentlilere de eğitim imkanı sunan UMEM’de kurslara katılan 54’ü Suriyeli, 45’i Iraklı, 13’ü Türk, 1’i Filistinli, 1’i Afganistanlı ve 1’i de İran vatandaşı olmak üzere toplam 115 kursiyer daha mesleki eğitim kursu sertifikası almaya hak kazandı.



Sertifikasını alan Suriyeli kursiyer Bara Suleyman, “Aşçılık kursu sertifikası aldığım için çok mutluyum. İlerde restoran açmak gibi bir hayalim var. Tüm hocalarıma ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” derken, Iraklı kursiyer Ziyat Muhtaelazzavi de, “Irak’ta yaşarken beden eğitimi öğretmenliği yapıyordum. Merkez sayesinde hem pastacılık sertifikası aldım hem de Türkçeyi öğrendim. Çok memnunum. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

