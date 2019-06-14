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Mülteciler meslek sahibi oluyor

Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde kurulan “Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi” ile mülteciler mesleki eğitim alıyor.
Mülteciler meslek sahibi oluyor


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Projeler Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü uyum projesi kapsamında hayata geçirilen kursların ilki Türkçe Dil Eğitimi ile başlıyor. “Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi”nin Türkçe kursu dışında Mart 2019 tarihinden itibaren mesleki eğitim kursları eklendi.

TOPLUMSAL UYUMU KOLAYLAŞTIRACAK PROJE

Büyükşehir Belediyesi ve UNHCR ile ortak yürütülen projenin amacı; Ankara’da yaşayan geçici koruma sahibi olan Suriyeliler ve uluslararası koruma sahibi statüsündeki diğer yabancıların (Irak, Afganistan, İran, Filistin, Mısır vs.) ev sahibi toplum ile uyumunu sağlamak; bununla beraber ucuz iş gücü ve kayıt dışı istihdamı önlemek.

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Türkçe kursunun ardından Mesleki Eğitim almaya hak kazanan mülteci kursiyerler, 3 ay süren meslek kurslarına katılıyor. Bu kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere, “Halk Eğitim Merkezi” aracılığıyla sertifika veriliyor.

AŞÇILIKTAN GRAFİK TASARIMA EĞİTİM 

Türkçe Dil Eğitimi’nin dışında Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi'nde yer alan kurslar ise şöyle: 
-Aşçılık
-Pastacılık
-Tekstil 
-Grafik Tasarım
-Java
-CNC 
-Hidrolik Pnömatik 

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YILSONUNA KADAR YAKLAŞIK 600 KURSİYERE EĞİTİM VERİLECEK

Önümüzdeki günlerde resmi açılışı yapılacak olan “Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi”nde 2019 yılı sonuna kadar yaklaşık 600 kursiyere eğitim verilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında uyum sürecini daha fazla güçlendirmek için kişilere psiko-sosyal destek de veriliyor. Bireysel görüşmeler ve grup çalışmalarının yanı sıra çeşitli sosyo-kültürel faaliyetlerle ve kreş imkanıyla da mültecilerin uyum süreci destekleniyor. 

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