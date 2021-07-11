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Mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 ölü, 20 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak mülteci taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 6'sı yanarak olmak üzere 12 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.
Mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 ölü, 20 yaralı

Van'ın Muradiye İlçesi'nde kaçak mülteci taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu çok sayıda yaralı ve ölü olduğu belirtildi.

Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı Mahallesi yakınlarında içinde kapasitesinden fazla düzensiz göçmenin bulunduğu 65 ER 186 plakalı minibüs, belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

EN AZ 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Kazada en az 12 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. İhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alev alan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü, yaralılar müdahalenin ardından Van, Erciş ve Muradiye'deki hastanelere sevk edildi. Cesetler de morga kaldırıldı.

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