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Munzur Vadisi Milli Park’taki yangına müdahale sürüyor

Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda önceki gün çıkan. dün kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. 
Munzur Vadisi Milli Park’taki yangına müdahale sürüyor

Türkiye’nin alan bakımından en büyük ikinci, fauna ve flora bakımından en zengin birinci milli parkı olan Munzur Vadisi'nin 30'uncu kilometresindeki Fırtına Veli mevkisinde önceki akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle dün sabah kontrol altına alındı. Ancak yangın, şiddetli rüzgarın de etkisiyle yeniden alevlendi. Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, AFAD gönüllüleri, Munzur Arama Kurtarma, Tunceli ile Ovacık Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra gönüllü vatandaşlarla birlikte toplam 100 kişilik ekibin karadan müdahale ettiği yangına, 2 söndürme helikopteriyle de havadan destek veriliyor. Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle yer ekipleri, yangına müdahalede zorluk yaşıyor.

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DAĞ KEÇİLERİ YANGINDAN KAÇIYOR

Bu arada, Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçilerinin yangın nedeniyle bölgeden kaçtığı görüldü. Yangın söndürme gönüllüsü Ali İhsan Bayır, kaçan dağ keçisini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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