  • BIST 1.477,020
  • Altın 483,44
  • Dolar 8,3000
  • Euro 9,7800
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 28 °C
»

Munzur Vadisi'ndeki örtü yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda dün örtü yangınının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Munzur Vadisi'ndeki örtü yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor

Valilikten yapılan açıklamada, milli parktaki Fırtına Veli Çeşmesi mevkisinde 4 gün önce başlayan örtü yangınının dün akşam üzeri kontrol altına alındığı hatırlatıldı.

Yangın bölgesinin tedbir amaçlı havadan takibe alındığı aktarılan açıklamada, "Bugün de nihai soğutma çalışmalarını yapmak üzere Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, profesyonel gönüllü dağcı grupları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ve jandarma komandolar helikopterle bölgeye indirildi. Arkadaşlarımız münferit tütmelere müdahale etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, kentin Nazımiye ilçesi Kutuderesi bölgesinde çıkan örtü yangınının söndürülmesi için de havadan helikopterler ve karadan ekiplerce çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da tüm zamanların en yüksek su tüketimi gerçekleşti01 Eylül 2021 Çarşamba 11:15
  • Putin'den ABD'yi kızdıracak Afganistan açıklaması01 Eylül 2021 Çarşamba 11:00
  • Balıkesir'de balık sezonunun ilk mezatı01 Eylül 2021 Çarşamba 10:59
  • Doğu Anadolu'da sıcaklılar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek01 Eylül 2021 Çarşamba 10:56
  • Taliban'ın 'ölüm listesi' için yeni iddia: İşte listenin tepesindeki isim01 Eylül 2021 Çarşamba 10:15
  • Borsa güne yükselişle başladı01 Eylül 2021 Çarşamba 10:13
  • Fenerbahçe Samatta'nın ayrılığını resmen açıkladı01 Eylül 2021 Çarşamba 10:13
  • Adalet Bakanı Gül: Reform adımlarıyla başlıyoruz01 Eylül 2021 Çarşamba 10:10
  • Gelecek yıl uygulanacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi01 Eylül 2021 Çarşamba 09:53
  • Ankara'da kuvvetli sağanak su baskınlarına neden oldu01 Eylül 2021 Çarşamba 09:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti