Munzur Vadisi'ndeki örtü yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda dün örtü yangınının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, milli parktaki Fırtına Veli Çeşmesi mevkisinde 4 gün önce başlayan örtü yangınının dün akşam üzeri kontrol altına alındığı hatırlatıldı.

Yangın bölgesinin tedbir amaçlı havadan takibe alındığı aktarılan açıklamada, "Bugün de nihai soğutma çalışmalarını yapmak üzere Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, profesyonel gönüllü dağcı grupları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ve jandarma komandolar helikopterle bölgeye indirildi. Arkadaşlarımız münferit tütmelere müdahale etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kentin Nazımiye ilçesi Kutuderesi bölgesinde çıkan örtü yangınının söndürülmesi için de havadan helikopterler ve karadan ekiplerce çalışma yürütüldüğü kaydedildi.