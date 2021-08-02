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Murat 124 kampı sona erdi

26 bin üyesi bulunan Murat 124 Sevdası Grubu üç gün süren Kızılcahamam Kampı sona erdi.
Murat 124 kampı sona erdi

Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Şoförler Odası tarafından Çam Otel destekleri ile misafir edilen 124 sevdalıları, rengarenk araçları ile üç günlük kamp için Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’nda araçlarını park ederek görsel bir şölen oluşturdu. Kızılcahamam'a gelen misafirler ve ilçe halkı araçları ziyaret etti.

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Murat 124 Sevdası Grubu Başkanı Ali Demir, üyeleri ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın destekleri ile Kızılcahamam'da 3 günlük kampta bir araya geldiklerini dile getirerek, "Organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan Kızılcahamam Şoförler Odası Başkanı Zafer Arslan'a, Çam Otel’e, Kızılcahamam Belediyesi’ne ve ilçe halkına teşekkür ediyorum" dedi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "İlçemiz için önemli bir organizasyona üçüncü kez ev sahipliği yaptığımız için mutluluk duyduğunu dile getirerek Murat 124 sevdalılarını üç günlük kampta  ilçemizde misafir ettik dedi. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, AK Parti MKYK Üyemiz Ankara Milletvekilimiz Lütfiye Selva Çam, Milletvekilimiz Zeynep Yıldız’a ve İlçe Protokollümüze teşekkür ederim dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, AK Parti MKYK Üyesi  Ankara Milletvekilimiz Lütfiye Selva Çam, Milletvekili Zeynep Yıldız, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ankara İl Koordinatörü Emre Yeniay ve Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek  konuşma yaparak Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Kızılcahamam'da bulunan Murat 124 Sevdası kapanış programı 1 Ağustos  2021 Pazar günü saat 14.00'de 15 Kızılcahamam Belediyesi önünde düzenlendi. Törende Kızılcahamam Yerel Eylem Grubu Derneği’nin Leader STK’lara makina ekipman desteği kapsamında Kızılcahamam’da bulunan Anadolu Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine bağlı güreşçilere ekipman desteğinde bulunuldu.

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Sporcu kardeşlerimize ekipmanlarını belediyemiz önünde düzenlediğimiz törende, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanımız Sn. Ömer İleri, MKYK Üyemiz Bölge Milletvekilimiz Sn. Lütfiye Selva Çam, Bölge Milletvekilimiz Sn. Zeynep Yıldız,
Düzenlenen törende Murat 124 Sevdası Grubu Başkanı Ali Demir tarafından Belediye Başkanı Süleyman Acar’a plaket takdim edildi. Ödül ve kapanış törenini sona erdi.

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