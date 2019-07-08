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Murat Çetinkaya neden görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın faiz oranlarında indirime gitmediğini belirterek, “Aynı kulvarda değildik” dedi.
Murat Çetinkaya neden görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Çanakkale ve Düzce’yi temsil eden 57 milletvekiliyle bir araya geldi.

Erdoğan, Marmara Bölgesi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

“AYNI KULVARDA DEĞİLDİK”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. ‘Faiz düşerse, enflasyon düşer’ dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik.” dedi.

Hürriyet Gazetesi

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