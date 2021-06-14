Murat Karayalçın Meydanı hizmete açıldı

Yenimahalle Belediyesi’nin Batıkent’in kurucularından olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın’ın ismini verdiği Karayalçın Meydanı görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış kurdelesini kestiği tören öncesinde ünlü şarkıcı Burcu Güneş, Yenimahalleliler için sahne aldı.

Pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk kez Murat Karayalçın Meydanı açılışı nedeniyle düzenlenen konserde vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıldı. Müzikseverlerle buluşan Burcu Güneş, seslendirdiği şarkılarla Yenimahalle sakinlerine unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.

Yenilenen modern yüzü ile Batıkentlilerin buluşma noktası olan Murat Karayalçın Meydanı açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP parti meclisi üyeleri, İYİ Parti Genel Sekteri Uğur Poyraz, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Kılıçdaroğlu,“Fethi Yaşar vefa örneği gösterdi”

Açılış öncesinde Batıkentlilere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu güzel meydanı baştan aşağı yenileyip Batıkent’in mimarı konumunda olan Murat Karayalçın’ın ismini vererek büyük bir vefa örneği gösteren Fethi Başkan’a teşekkür etmek boynumun borcudur. Fethi Yaşar, Yenimahalle’yi çağdaş bir kent kimliğine kavuşturmuş bir belediye başkanıdır. Fethi Yaşar’ı sizden ayırmak için seçim döneminde büyük oyunlar oynandı. Fakat her türlü oyuna rağmen Yenimahalleli Fethi Başkan’a sahip çıktı ve onu yeniden belediye başkanı olarak seçti. Siyaset kirlilikten arındığı zaman bu meydanlar daha güzel olur. Diyorlar ya aç varsa doyurun diye, çekilin oradan ülkemizde ne kadar aç varsa doyuracağız diyoruz. Güzel bir meydanı açıyoruz. Bu meydanda insanlar siyaseti, sorunlarını, çevreyi konuşacaklar. Bu meydan kentte yaşayanların enerjilerini tükettikleri bir meydan olacak. Eğlenceler, toplantılar, mitingler, burada yapılacak, kent bu meydan sayesinde nefes alacak. Böylesine modern ve büyük bir meydanın yapımında emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum” dedi.

Yaşar “Meydan gençlere emanet”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “CHP belediyeciliği demek halka hizmet demektir. Bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde yaptığımız hizmetler sonucunda Karayalçın gibi saygı ile anılmak yatıyor. Batıkent’in yapılmasında büyük emeği olan Murat Karayalçın’ın isminin kent meydanına verilmesinden mutluluk duyuyorum. Kentler meydanları ile yaşar. CHP belediyeciliği Cumhuriyet sonrası Ankara’ya yapılan meydanlar birer birer yok edilirken Batıkent halkına meydan hediye etmektir. Kimileri CHP’nin belediyecilik anlayışını sorguluyor. Bizim kültürümüzde ahde vefa vardır. Yenimahalle Belediyesi kendi emekçisinin alın teri ile bu meydanı baştan aşağı yenilemiş durumdadır. Meydanı geleceğimizin teminatı ufukları geniş Atatürk gençlerine emanet ediyorum” dedi.

“Batıkent sosyal demokratların kentleşme destanıdır”

Karayalçın ise adının verildiği kent meydanı için Başkan Yaşar’a teşekkür ederek “Batıkent projesinin önemi yatırımlar üzerinden değil halkın onayını alan bir proje olmasından geliyor. 1986 yılında bin hektar alan üzerine 55 bin konut ve 300 bin nüfusun yaşadığı Batıkent Projesi, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Konut Yılı ödülünü almış bir projedir. Dar gelirli insanların konut sahibi olabileceği Batıkent ile tüm ülkeye ispatlanmış oldu. Batıkent sosyal demokratların yazdığı bir kentleşme destanıdır. Batıkent’in merkezi konumunda olan bu alanın yeşil alan olarak yapılmasını sağlayan ve ismimi Kent meydanına veren Fethi Yaşar’a şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Yavaş “Sosyal belediyeciliği Türkiye’ye öğretiyoruz”

Şu anda yaşadığımız sıkıntılara baktığımızda Murat Karayalçın’ın çok kısa zamanda yaptığı büyük işler olduğunu gördük diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Karayalçın’ın kısa sürede yaptığı işlerin birçoğu daha sonra 25 yıllık süreçte yapılamadı. Sosyal belediyeciliği bütün Türkiye’ye öğretiyoruz. Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği anlamda çağdaş, dünyada ki başkentlerle yarışır bir hale getirmek için uğraşıyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız. Bu meydanın yapımında bir vefa örneği gösteren Fethi Yaşar’a teşekkür ediyorum” dedi.

Baştan aşağı yenilenen Murat Karayalçın Meydanı açılış kurdelesinin ardından hizmete açıldı.