Murat Kekilli, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Sanat dünyası ünlü ismi Murat Kekilli, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepkisini yaptığı "Yıkılasın İsrail, Enkazını Göreyim" bestesiyle dile getirdi.

Şarkıcı Murat Kekilli, eski bir konserindeki "Yıkılasın İsrail, Enkazını Göreyim" adlı şarkının kaydını paylaştı.

Sanat ve müzik dünyasının önemli isimlerinden biri olan Murat Kekilli, Katil İsrail’in işgali altında olan Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da ve Gazze’de yaptığı katliamlara sessiz kalmadı. Tepkisini yaptığı " Yıkılasın İsrail, Enkazını Göreyim " bestesiyle dile getirdi.

Necip Fazıl Kısakürek'in İsrail'le ilgili sözlerini besteleyen Kekilli, şarkısında söylediği sözler ile Katil İsrail’in katliamları karşısında Müslüman dünyanın duygularına adeta tercümanı oldu. İşte " Yıkılasın İsrail, Enkazını Göreyim " bestesinin o sözleri…

“Yıkılasın İsrail enkazını göreyim

Sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim”