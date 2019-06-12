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Murat Köse personelle bayramlaştı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ramazan Bayramı sonrası vatandaşlar ve belediye personeli ile bayramlaştı.
Murat Köse personelle bayramlaştı

Belediye Hizmet Binası giriş bölümünde düzenlenen bayramlaşma programına Köse’nin yanı sıra meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende hizmet binası çocuk, genç, yaşlı çok sayıda vatandaşla dolup taştı. 

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Çalışanlara teşekkür etti

Mamak’ın huzurlu bir şekilde Ramazan Ayı geçirdiğini ifade eden Köse, “Ramazan Ayı boyunca ve geçirdiğimiz bayram tatilinde belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde ifa ederek vatandaşımızın memnuniyetini kazanan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, geçmiş bayramlarını kutluyorum. Bizlerle buraya bayramlaşmaya gelen tüm hemşehrilerimizin de geçmiş Ramazan Bayramı’nı kutlar, sağlıkla, mutlulukla ve sevdikleriyle daha nice güzel bayramlar dilerim” dedi.


 

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