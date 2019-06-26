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Murat Köse personelle birlikte gece mesaisi yaptı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle gece mesaisinde bir araya geldi. 
Murat Köse personelle birlikte gece mesaisi yaptı

Gece vardiyasında çöp toplama ekibi ile birlikte sokakları dolaşan Köse, ardından gece vardiyasında çalışan temizlik personeliyle toplantı gerçekleştirdi. Mamak’ta hedeflerinin sıfır atık olduğunun altını çizen Köse, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı Sıfır Atık Projesi’ni Mamak’ın tüm mahallelerinde uygulayacaklarını söyledi. 

Sıfır atık için pilot mahalle

Mamak’ta bir mahalleyi pilot bölge seçeceklerini ve Sıfır Atık Projesi kapsamında çöplerin o mahalledeki evlerden ayrıştırılarak çıkarılacağını belirten Köse, “Tabiat herkesin ortak mirasıdır. Mamak’ta hedefimiz sıfır atık. Amacımız 2024 yılına kadar Güzel Mamak’ımızda atıkları kaynağında ayrıştırmak ve bunu bir yaşam kültürü haline getirmek. Bu proje hem tasarruf projesi hem de çevre duyarlılığı ve gelecek projesi.  Proje ile verimlilik artıyor, israfın önüne geçiliyor” dedi.

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Belediyenin yüz akı

Çöp toplama noktalarında bulunan çöp konteynırlarının boşaltım işlemini de izleyen Köse,  “Belediyemizin yüz akı, temizlik biriminde çalışan arkadaşlarımızdır. Gece vardiyasında çalışan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Pırıl pırıl Mamak için çalışan doğa dostu mesai arkadaşlarımıza 7/24 azimli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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