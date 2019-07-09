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Murat Köse'den gece mesaisi

Gece mesailerine devam eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Gülveren Mahallesi’ni ziyaret etti. 
Murat Köse'den gece mesaisi


Talepleri yerinde dinleyen Köse, Arif Yaldız Koşu Yolu ve Parkı’nda vakit geçiren vatandaşlarla muhabbet etti, esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler diledi. 

Gönüllere gireceğiz, kalplere yerleşeceğiz

Mamak’ın, daha güzel olması için çalışmaları gece gündüz sürdüreceklerini kaydeden Köse, “Güzel Mamak’ımız için iyi, doğru ve hayırlı olan ne ise, onu yapmak için emek vereceğiz. Amacımızın memleketimize ve milletimize hizmet olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Gönüllere gireceğiz, kalplere yerleşeceğiz” dedi. Çocuklarla da yakından ilgilenen Köse mahalleyle ilgili genç yaşlı herkesin taleplerini dinledi.

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