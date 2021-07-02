Murat Kurum: 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, müsilajla mücadelede 1 Temmuz itibarıyla kaydedilen verileri paylaştı.

Marmara Denizi'nde kirliliğe yol açan deniz salyası olarak bilinen müsilajı temizleme çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı temizleme çalışmalarında şimdiye kadar 9 bin 959 metreküp müsilaj bertaraf edildi.

MÜSİLAJ TEMİZLİĞİNDE SON DURUM

Bakan Murat Kurum, "Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğimizde 1 Temmuz itibarıyla 565 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük." dedi.

Kurum, Müsilaj temizleme seferberliğimizin 24'üncü gününde topladığımız 565 metreküp müsilaj ile toplamda 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik." bilgisini paylaştı.

HANGİ İLDEN NE KADAR TOPLANDI

İllere göre toplanan müsilaj miktarlarını Twitter hesabından paylaşan Kurum, şu ifadelere yer verdi:

"1 Temmuz itibarıyla illerimizde; İstanbul'da 5 bin 421 metreküp, Kocaeli'de 476 metreküp, Bursa'da 166 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp, Balıkesir'de 811 metreküp, Çanakkale'de 911 metreküp, Yalova'da 2 bin 20 metreküp müsilajı Marmara Denizi'mizden toplayıp düzenli depolama sahalarına gönderdik.

8 BİN 118 DENETİM

Müsilaj seferberliğimizde, denetimlerimize de hız kesmeden devam ettik. 8 bin 118 denetimi tamamladık. Mevzuata aykırı davranan işletmelere 16 milyon 36 bin TL idari para cezası uyguladık. 2 bin 180 atık su numunesi inceledik. Marmara'mız için sahadayız."