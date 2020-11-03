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Muratpaşa Belediyesi, depremzede çocuklar için kreş yapacak

ANTALYA Muratpaşa Belediyesi, İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremden etkilenen vatandaşlar için kurulan çadır kentin yanına, çocuklar için kreş yapacak. Muratpaşa'dan 2 kamyon ve 20 personel, İzmir'e yola çıktı.
Muratpaşa Belediyesi, depremzede çocuklar için kreş yapacak

Muratpaşa Belediyesi, İzmir'de depremden etkilenen ve çadırlarda kalan çocuklar için çadır kentin yanına kreş yapacak. Muratpaşa Belediyesi Kent Meydanı'nda Başkan Ümit Uysal'ın da katılımıyla 2 kamyona yüklenen kreş ve hijyen malzemeleri, İzmir'e gönderilmek üzere yola çıktı.

2020 yılının afetler yılı olduğuna dikkat çeken Başkan Ümit Uysal, 2021'in farklı olmasını dilediklerini ifade etti. Uysal, "Geçtiğimiz günlerde İzmir, bir depreme maruz kaldı. Biz de gerekli hazırlıkları yaparak ihtiyacı tespit ettik. Depremde mağdur olan insanlarımızın çocukları, ciddi sıkıntı içerisinde. Diğer bütün ihtiyaçlar İzmir bölgesinde ilgili yerel yönetimler ve genel kamu yönetimleri tarafından karşılanıyor. Ancak bir detay var ve o konuda bir ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Çocuklarımızın psikolojik durumu oldukça sıkıntılı durumda, bir depresyon ve afet durumu içerisindeler. Çadır kentin yanına bir kreş yapmaya karar verdik. Orada çocuklarımız gelerek rehabilite olacak ve depremin psikolojik durumlarından bir miktar uzaklaşabilecekler. Sadece kreş, çadır ve oyuncak değil, kılık kıyafet ve hijyen malzemesi gibi çok sayıda diğer kalemlerle beraber yardımlarımızla beraber İzmir'e yola çıkıyoruz. İnşallah bir daha böyle afete maruz kalmayız" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi, kreş malzemelerinin yanında İzmir'e, dezenfektan, tuvalet kağıdı, maske, eldiven, kolonya, sıvı sabun, çamaşır suyu, plastik masa, süt, kek, halı, eşofman takımları, tablet, bilgisayar, polar, çocuk bezi, çocuk montu ve botu gibi çeşitli ürünler yolladı. 2 kamyon ve 20 personel, İzmir'e yola çıktı.

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