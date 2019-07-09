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Muriqi transferindeki takaslar belli oldu

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferi karşılığında Çaykur Rizespor'a ödeyeceği bonservis bedeli ve göndereceği futbolcular belli oldu.
Muriqi transferindeki takaslar belli oldu

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a 3,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular Burak Albayrak, Tarık Çetin, Mahsun Çapkan bonservisleriyle, Oğuz Kağan Güçtekin ise kiralık olarak Çaykur Rizespor'un yolunu tutacak.

Fenerbahçe'nin, bonservisleriyle Çaykur Rizespor'a gönderdiği genç futbolcular için sabit bir ücret ile geri alma opsiyonu ve gelecek satıştan pay alma maddesini sözleşmeye eklediği belirtildi.

Fenerbahçe'den Rizespor'a giden futbolcuların yaşları ve mevkileri şu şekilde:

Burak Albayrak: 21, stoper
Tarık Çetin: 22, kaleci
Mahsun Çapkan: 19, kanat
Oğuz Kaan Güçtekin: 20, orta saha

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