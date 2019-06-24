  • BIST 95.305
  • Altın 260,225
  • Dolar 5,7476
  • Euro 6,5477
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 27 °C
SON DAKİKAMersin’de tren, minibüse çarptı! 1 ölü, 4 yaralı...
»

Mursi’nin ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Mısır’da hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
Mursi’nin ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Mısır’ın demokratik yolla seçilen ilk cumhurbaşkanı olan ve geçtiğimiz günlerde mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi’nin oğlu Abdullah Mursi, babasının kaybının ardından açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Abdullah Mursi, babasını ve ailesini yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti. Abdullah Mursi, verdiği röportajda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ve babası, Malezya hükümeti, Tunus eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki’nin yanı sıra ailesinin yanında duran herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

"BİZİ ÇOK RAHATLATTINIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi için “şehit” ifadesini kullanan ve Mursi’nin ölümünün araştırılmasını isteyen ilk isimlerden biri olmuştu. Abdullah Mursi, Mescid-i Aksa’nın yanı sıra dünyanın dört bir yanında babası için gıyabi cenaze namazı kılan milyonları da unutmadığını ifade ederek, “Bizi çok rahatlattınız.” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakurk’ta 3 girişli mağarada çok sayıda mühimmat bulundu24 Haziran 2019 Pazartesi 12:42
  • Mursi’nin ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür24 Haziran 2019 Pazartesi 12:41
  • Yargıtay'dan emsal karar!24 Haziran 2019 Pazartesi 12:34
  • Liderlere brifing verecek24 Haziran 2019 Pazartesi 12:33
  • Köprüyü kilitleyen kaza24 Haziran 2019 Pazartesi 12:32
  • Sefer sırasında uyuyakaldığı uçakta unutuldu24 Haziran 2019 Pazartesi 11:36
  • Namaz için camiye girdi hayatının şokunu yaşadı: Yeter artık24 Haziran 2019 Pazartesi 11:24
  • Kara Kuvvetleri'nde operasyon: Aralarında albay ve yüzbaşılar da var...24 Haziran 2019 Pazartesi 10:17
  • Hulusi Akar ile Bahçeli görüşecek24 Haziran 2019 Pazartesi 10:16
  • Seçim sonrası AK Partili Turan'dan dikkat çeken açıklama: Toparlanın gitmiyoruz24 Haziran 2019 Pazartesi 10:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti