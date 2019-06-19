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Mursi'nin ölümü ile ilgili şok iddia: Ölmesi mi beklendi?

Independent'ın haberine göre, "Mursi'nin mahkeme salonunda baygınlık geçirdikten sonra, arkadaşlarının yardım çağrılarına rağmen 20 dakikadan fazla bir süre ilk müdahale yapılmadan yerde bekletilerek ölüme terk edildiği" iddia edildi.
Mursi'nin ölümü ile ilgili şok iddia: Ölmesi mi beklendi?

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin darbeci Sisi'nin mahkemesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesinin ardından konu ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Independent'ın haberine göre, Mursi mahkeme salonunda baygınlık geçirdikten sonra, arkadaşlarının yardım çağrılarına rağmen 20 dakikadan fazla uzun bir süre müdahale yapılmadan yerde bekletilerek ölüme terk edildiği iddia edildi.

Babası ve kardeşi Mursi ile birlikte yargılanan Abdullah el Haddad, tanıkların kendisine Mursi yere düştükten sonra 20 dakika kadar kimsenin hiç bir şey yapmadığını söylediğini aktardı.

Haddad, "Düşüşünü ilk fark edenler diğer mahkumlardı ve bağırmaya başladılar. Hekimlerden bazıları, gardiyanlardan ona ilk yardım uygulayabilmek için izin istediyse de 20 dakikada fazla bir süre müdahale yapılmadan yerde bekletildi. Onu ihmal etmeleri kasıtlıydı. Gardiyanların, tutukluların bağırmasından sonra yaptıkları ilk şey, aile üyelerini mahkemeden çıkartmaktı" dedi.

İsmini açıklamak istemeyen bir aktivistin aktardığına göre, "Mursi konuşmayı kestikten sonra bilincini yitirdi ve kafesin içerisindekiler yaklaşık 10 dakika boyunca onun yardıma ihtiyacı olduğunu bağırarak kafesi yumrukladılar."

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