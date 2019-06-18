Mursi'nin son sözleri

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu.

Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Mursi mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından vefat etti.

DURUŞMADA "CASUSLUK"LA SUÇLAYACAKLARDI

Söz konusu duruşmada ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı "casuslukla" suçlanacaktı.

MURSİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Mursi'nin avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, Mursi'nin naaşının nereye götürüldüğüne dair bilgilerinin olmadığını belirtti.

Abdulmaksud, yaptığı açıklamada, "Mursi, mahkeme salonundan sedye ile taşındı, naaşının nereye götürüldüğünü bilmiyoruz." dedi.

Mursi'nin avukatı, ölüm sonrası prosedürleri takip ettiklerini dile getirdi.

Mısır yönetimine yakın El-Yevm es-Sabi gazetesi ise Mursi'nin naaşının gerekli işlemler için hastaneye sevk edildiğini aktardı.

MURSİ'NİN SON SÖZLERİ

Avukat Abdulmaksud ayrıca, Muhammed Mursi'nin vefat etmeden önceki son sözlerini açıkladı.

Buna göre Mursi, vefatından hemen önce, "Ülkemin güvenliği ve selameti için benimle mezara gidecek sırlarım var" dedi.

Muhammed Mursi, 2013 yılında Sisi tarafından askeri darbeye maruz kalmış ve hapse atılmıştı.