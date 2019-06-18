Mursi'yi yavaş yavaş zehirlediler!

Mısırlı bir siyasetçi, Muhammed Mursi’nin normal bir şekilde vefat etmediğini ve iki önemli soru işaretinin olduğunu vurguladı. Mısırlı siyasetçi Mursi’nin yavaş yavaş zehirlendirildiğini söyledi.

Muhammed Mursi’nin vefatına ilişkin önemli iki soru işareti!

Adını vermek istemeyen Mısırlı bir siyasetçi, Muhammed Mursi’nin normal bir şekilde vefat etmediğini ve iki önemli soru işaretinin olduğunu vurguladı.

'Sarayanews' haber sitesinde yer alan habere göre, Mısırlı siyasetçi birinci sorunun, daha öncede Mursi’nin oğlunun ‘Babamın hayatı tehlikede’ demesidir diyerek Mursi’nin yavaş yavaş zehirlendirildiğini söyledi.

İkinci olarak da Mursi’nin mahkeme salonunda fenalaşıp hastaneye kaldırıldığını ve hastanede suikaste uğramış olması ihtimalinin çok yüksek olduğunu vurguladı.

Mısırlı siyasetçi, ikinci soru işaretinin araştırılması gerektiğini vurgularken, gerekli tıbbi araştırmaların şeffaf bir şekilde yapılması halinde gerçeklerin ortaya çıkacağını söyledi.