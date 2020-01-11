  • BIST 118.664
  • Altın 295,115
  • Dolar 5,8693
  • Euro 6,5257
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 2 °C
»

Muş merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon

Muş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılarına yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 27 şüphelilerden 19'u tutuklandı.
Muş merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenleri, Avrupa ülkelerine göndermek için batıya sevk eden kişilere yönelik 4 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Gana, Myanmar, Sierra Leona uyruklu 395 kaçak göçmeni yakalayan KOM ekipleri, göçmen kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla 27 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 3 otobüs, 4 taksiyle birlikte toplam 18 araca da el konuldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Muş Valiliği’nden yapılan açıklamada operasyonlar sayesinde Muş bölgesini geçiş güzergahı olarak kullanan göçmen kaçakçılarına darbe vurulduğu belirtilerek, "Bölgemiz güzergahını kullanarak gerçekleştirilen Göçmen Kaçakçılığı suçu büyük oranda sekteye uğratılmıştır. İlimizde Göçmen Kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran itiraf etti: Uçağı 'yanlışlıkla' düşürdük11 Ocak 2020 Cumartesi 10:31
  • İran'dan kara kutu kararı11 Ocak 2020 Cumartesi 10:25
  • KKTC'ye su taşıyan boru patladı11 Ocak 2020 Cumartesi 10:15
  • Bakan Soylu: Bu şansı bir daha yakalayamayız11 Ocak 2020 Cumartesi 10:03
  • Saatte 350 kilometre hız yapan sürücüsüz tren sefere başladı11 Ocak 2020 Cumartesi 10:00
  • 'Kıran' bitti, 'Kapan-Bagok' başladı...11 Ocak 2020 Cumartesi 09:59
  • 11 yaşında katil oldu11 Ocak 2020 Cumartesi 09:55
  • "Kapan-1 Bagok" operasyonu başlatıldı11 Ocak 2020 Cumartesi 09:54
  • Cezaevinden yazı: ‘Dikkat Görkem tahliye oldu’11 Ocak 2020 Cumartesi 09:40
  • Bu kez niye geldin: Washington'un hamlesi pek çok soru işaretine neden oldu11 Ocak 2020 Cumartesi 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti