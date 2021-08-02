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Muş Milli Emlak’tan satılık gayrimenkullerin listesi

Muş Milli Emlak Müdürlüğü, Varto Milli Emlak Şefliği’ne ait çok sayıdaki gayrimenkulü satılığa çıkardı. Muş Milli Emlak’tan satılık gayrimenkullerin listesi haberimizde:
Muş Milli Emlak’tan satılık gayrimenkullerin listesi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Muş Milli Emlak Müdürlüğü, Varto Milli Emlak Şefliği’ne ait çok sayıdaki gayrimenkulü satılığa çıkardı. 

Satış işlemleri ihale ile yapılacak.

Satılık gayrimenkuller değişik mahallelerdeki konut alanı olan arsalardan oluşuyor. 

İhale ve teklif açma tarihi 12.08.2021 olarak ilan edildi. 

Muş Milli Emlak’tan satılık gayrimenkullerin listesi için TIKLAYIN.

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Gazeteilksayfa.com


 

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