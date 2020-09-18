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Muş ve Malatya'da deprem

Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 ve Malatya'nın Hekimhan ilçesinde de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Muş ve Malatya'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 13 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Saat 03.47'de de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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Kaynak: Haber Kaynağı
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