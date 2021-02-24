  • BIST 1.515
  • Altın 416,788
  • Dolar 7,1674
  • Euro 8,7204
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 12 °C
»

Musa Aydın: İnşallah bu sene er meydanları şenlenecek

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "İnşallah bu sene, öyle inanıyorum ve ümit ediyorum ki er meydanları şenlenecek." ifadesini kullandı.
Musa Aydın: İnşallah bu sene er meydanları şenlenecek

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada gündeme dair görüşlerine yer verilen Musa Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2020'de düzenlenemediğini hatırlattı.

Bu sene alınacak tedbirlerle organizasyonu gerçekleştirmek istediklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Geçen sene Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılabilmesi için çok gayret ettik. Ama netice itibarıyla maalesef organizasyonu yapamadık. Bu sene organizasyonu yapmak istiyoruz. 650 yıllık geleneğin sekteye uğramamasını istiyoruz. Bu anlamda 10 Mart'ta Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve yönetimi, Edirne Belediye Başkanı ve Kırkpınar Ağamız ile Antalya'da toplantımızı gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah bu sene, öyle inanıyorum ve ümit ediyorum ki er meydanları şenlenecek."

"Hem devletimizin hem milletimizin bizden beklentisi yüksek"
Musa Aydın, güreşin Türk sporunun lokomotif branşı olduğunu aktardı.

"Olimpiyatlarda aldığımız 91 madalyanın 63'ünü güreşte kazandık." diyen Aydın, "2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin kazanmış olduğu 8 madalyanın 5'ini güreşte kazandık. Bu anlamda hem devletimizin hem milletimizin bizden beklentisi yüksek." ifadelerini kullandı.

Sorumluluklarının büyük olduğunu aktaran Aydın, şunları ifade etti:

"Biz bu yükümüzün ağırlığının bilinci içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kamplarımızı, ikili üçlü kamplarımızı yapıyoruz. Mesela Elmadağ'daki milli takım kampında Belarus ve Özbekistan'ın milli takım güreşçileri de bulunuyor Serbest kategoride yarışacak sporcularımızla kamp yapıyorlar. Kadın milli takımımız Ukrayna'da kampına devam ediyor. Çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Öyle inanıyorum ki geçmiş yıllarda olduğu gibi Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz."

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, geride kalan günlerde İstanbul'da gerçekleştirilen milli takım seçmeleriyle ilgili de "İki yıldır Türkiye şampiyonası yapamıyoruz. Bundan dolayı da sıkletleri ve sporcularımızı güncelleyemedik. İstanbul'da yapılan müsabakalarımızın amacı; sıkletler ve alternatifler bulmak, rekabet ortamı oluşturmak. Hem kalifikasyonlarda hem de olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NBA'de Furkan Korkmaz 76ers'ın galibiyetine 19 sayılık katkıda bulundu24 Şubat 2021 Çarşamba 11:47
  • Japonya'da Kovid-19 nedeniyle Tokyo Paralimpik Oyunları endişesi24 Şubat 2021 Çarşamba 11:47
  • Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı24 Şubat 2021 Çarşamba 10:00
  • Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları24 Şubat 2021 Çarşamba 09:21
  • Ertuğrul Sağlam: 10 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek için çalışıyoruz23 Şubat 2021 Salı 18:43
  • Süper Lig’in taklacı golcüsü Boupendza, Rusya yolcusu23 Şubat 2021 Salı 18:37
  • Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı23 Şubat 2021 Salı 18:30
  • TBF'den sosyal medyadaki insan kaçakçılığı iddialarıyla ilgili açıklama23 Şubat 2021 Salı 16:27
  • Şenol Güneş açıkladı: Hollanda maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda23 Şubat 2021 Salı 15:54
  • Boupendza'nın yeni takımı belli oldu23 Şubat 2021 Salı 15:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti