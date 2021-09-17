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Muş'a şehit ateşi düştü

IRAK'ın kuzeyi Avaşin- Basyan Meydantepe Bölgesi'nde teröristler tarafından düzenlenen el yapımı patlayıcı (EYP) saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak'ın (27) acı haberi, memleketi Muş'taki baba ocağına ulaştı.
Muş'a şehit ateşi düştü

Kuzey Irak’ta Avaşin- Basyan Meydantepe Bölgesi'nde teröristlerin gerçekleştirdiği EYP'li saldırıda  Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak ağır yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MUŞ’TAKİ AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak’ın Muş’taki baba evine acı haber ulaştı. Şehidin, Yeşilce Mahallesi 718’inci sokakta bulunan evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Vatandaşlar, şehit askerin evinin önünde toplandı.

Şehit askerin cenazesinin yarın sabah saatlerinde Muş’a getirileceği ve Lale Camii'nde öğle namazına müteakiben düzenlenecek cenaze töreni sonrası şehir mezarlığındaki şehitlikte toprağa verileceği öğrenildi.

Sedef- Bedri Solak çiftinin 5 çocuğundan 4’üncüsü olan şehit Ümit Solak’ın bir yıl önce nişanlandığı öğrenildi.

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