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MÜSİAD Başkanı Kaan: Yeni destekler tüketim ve yatırımları pozitif tutacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni desteklerin, tüketim ve yatırımları pozitifte tutmaya devam edeceğine inanıyoruz." dedi.
MÜSİAD Başkanı Kaan: Yeni destekler tüketim ve yatırımları pozitif tutacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni desteklerin, parasal sıkılaştırma adımlarıyla baskı altında kalan tüketim ve yatırımları pozitifte tutmaya devam edeceğine inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından salgınla mücadele kapsamında ekonomiyi rahatlatmak için duyurduğu müjdelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü günden itibaren ekonomi yönetiminin salgın eğrisini düzleştirmeye yönelik almış olduğu kararlar ve iş dünyasına sağlamış olduğu desteğin, küresel ekonominin önde gelen güçleri içerisinde Türkiye’nin pozitif ayrışmasında önemli bir rol oynadığını aktaran Kaan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı çerçevesinde sunulan imkânlar neticesinde yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, bu performansıyla G-20 ve OECD’nin zirvesinde yer almıştı. Bu dönemde büyümeye 5,2 puan katkı veren yatırımlar, iş dünyasına sağlanan teşvik ve desteklerin ne denli etkili olduğunun bir göstergesi olmuştu. Yine yılın üçüncü çeyreğinde iç talep de canlılığını sürdürmüş ve büyümeye 5,5 puan destek vermişti." bilgilerini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı müjdelerin ekonomi için önem taşıdığını belirten Kaan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni desteklerin, parasal sıkılaştırma adımlarıyla baskı altında kalan tüketim ve yatırımları pozitifte tutmaya devam edeceğine inanıyoruz. Böylece bu motivasyonla gireceğimiz 2021 yılında; reel sektörün ihtiyaçlarına doğrudan karşılık veren birbiriyle uyumlu para ve maliye politikalarının yardımıyla, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında hedeflenen yüzde 5,8’lik büyüme oranına zorlanmadan ulaşacağımıza inanıyoruz."

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