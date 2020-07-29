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MÜSİAD SAMEKS temmuzda 55,5'e yükseldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), temmuzda önceki aya göre 10,2 puan artarak 55,5 değerine yükseldi.
MÜSİAD SAMEKS temmuzda 55,5'e yükseldi

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Temmuz 2020 sonuçları açıklandı.

Buna göre, temmuzda mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, önceki aya göre 10,2 puan artarak 55,5'e ulaştı.

Temmuzda endekste gözlenen bu artışta hizmet sektörü endeksinin önceki aya göre 13,5 puan birden artarak 56 seviyesine yükselmesi etkili olurken, 55,5 seviyesindeki sanayi sektörü endeksi de 0,5 artışını sürdürdü.

Sanayi sektörü genelinde yeni siparişler, girdi alımları ve bunlara bağlı olarak üretimde olumlu görünüm sürerken, hizmet sektörüne de toparlanma hızlandı ve iş hacmi alt endeksi 7 ay aradan sonra 50 referans değerinin üzerine yükseldi.

Bu gelişmeler neticesinde önceki aya göre 10,2 puan artış kaydeden mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, 4 ay aradan sonra yeniden 50 referans değerinin üzerinde gerçekleşti ve 55,5 puanla yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Reel sektörde temmuz itibarıyla ivme tamamen pozitife döndü
Normalleşme süreciyle birlikte pandeminin oluşturduğu tahribatı telafi etmeye çalışan reel sektörde, temmuz dönemi itibarıyla ivmenin tamamen pozitife döndüğü görülüyor.

Bu dönemde 4 ay aradan sonra yeniden 50 referans değerinin üzerinde yer alan SAMEKS'in yanı sıra; Merkez Bankası verilerine göre yüzde 70,7'ye yükselen imalat sanayi kapasite kullanımı ve 100 barajının üzerinde yer alan reel kesim güveni de Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyreğe iyi bir başlangıç yaptığını gösteriyor.

TÜİK tarafından açıklanan sektörel güven endeksi verilerine göre hizmet, perakende ve inşaat sektöründe gözlenen hızlı artışlar da SAMEKS'teki sıçramayı teyit ediyor.

Gelecek dönemde seyahat, taşımacılık ve turizm sektörlerinde gözlenen normalleşmenin hızlanmasıyla hizmet sektöründe ivmenin daha da artacağı, buna ilaveten imalat sektöründeki olumlu görünümün de sürmesiyle SAMEKS'teki artışın devam edeceği öngörülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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