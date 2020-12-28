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MÜSİAD'dan "asgari ücretteki artış memnuniyet verici" değerlendirmesi

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, asgari ücrette, 2020 sonu için tahmin edilen yüzde 14 civarındaki enflasyon oranının üzerinde bir artış oranı belirlenmesi memnuniyet verici olduğu belirtildi.
MÜSİAD'dan "asgari ücretteki artış memnuniyet verici" değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinden (MÜSİAD) yapılan açıklamada, asgari ücrette, 2020 sonu için tahmin edilen yüzde 14 civarındaki enflasyon oranının üzerinde bir artış oranı belirlenmesi ve böylece çalışanların alım gücünde gözlenecek kaybın önüne geçilmiş olmasının memnuniyet verici olduğu belirtildi.

Dernekten yapılan açıklamada, kurulduğu günden bugüne MÜSİAD'ın, bütün çalışanların yaşamlarını insani şartlarda ve onurlu bir şekilde sürdürmesi gerektiğini savunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Nitekim 2020 yılında da pandeminin getirmiş olduğu bütün zorluklara karşın mevcut istihdamı korumak ve böylece milli ekonomimizin en az hasarla bu süreçten çıkması adına, bütün işverenlerimizi ellerini taşın altına koymaya davet etmiştik. Bu bağlamda 2021 için önceki yıla göre yüzde 21,6 oranında bir artışla net 2 bin 825 TL olarak belirlenen asgari ücretin, hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 2020 sonu için tahmin edilen yüzde 14 civarındaki enflasyon oranının üzerinde bir artış oranı belirlenmesi ve böylece çalışanlarımızın alım gücünde gözlenecek kaybın önüne geçilmiş olması, memnuniyet verici olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Yeni asgari ücretteki artışın işverene ilave maliyetinin bir önceki yıla göre yaklaşık 745 TL olacağı belirtilen açıklamada, "Bu minvalde, yeni asgari ücret uygulamasının herhangi bir istihdam kaybı ya da kayıt dışı ekonomide artışa neden olmaması adına, hükümetimizin geçmiş senelerde işverene sunmuş olduğu desteklerin 2021 yılında sürmesini ve böylelikle işverenin yükünün nispeten hafifletilmesini arzuluyoruz." denildi.

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