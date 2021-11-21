  • BIST 1.737,330
  • Altın 668,25
  • Dolar 11,1017
  • Euro 12,5487
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

Musiki Muallim Mektebi 97 yaşında 

Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı Musiki Muallim Mektebi 97. yılı özel bir konserle kutlandı.
Musiki Muallim Mektebi 97 yaşında 

İlk günden bugüne kadar yüzlerce sanatçının yetiştiği Başkent’in sanat güneşi olan Musiki Muallim Mektebi’nde, çağdaş müzikten Türk Halk Müziğine, nihavet makamından, popüler müziğe kadar birçok eser seslendirildi. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyelerinin birbirinden kıymetli parçaları seslendirildiği konsere, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

muallim-mektebi-2.jpeg

97 yıldır aynı heyecanla faaliyetler yürütülüyor

1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle kurulan Musiki Muallim Mektebi’nin, tiyatrodan sanat müziğine, halk müziğinden halk oyunlarına birçok kültürel kurslara ev sahipliği yaparak kuruluş ruhuna uygun etkinliklerle hizmet vermeye devam ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu toprakların köklü ve zengin bir kültürü var. Kültürümüzün güzelliklerini fark etmek, sevmek ve sevdirmek, gelecek nesillere taşıyarak sürekliliğini sağlamanın önemini çok iyi biliyoruz. Bu anlayışla bu tarihi değerimize sahip çıkıyor, sanatın tüm güzellikleri Mamak’ta yaşanır diyoruz” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yollara dökülen yapraklar temizlik ekipleri tarafından temizleniyor22 Kasım 2021 Pazartesi 00:04
  • Ankara ve çevre illerindeki tarihi alanlar için restorasyon çalışmaları başlatıldı22 Kasım 2021 Pazartesi 00:03
  • Altındağ halkı İstiklal Kütüphanesi’ne yoğun ilgi gösteriyor22 Kasım 2021 Pazartesi 00:02
  • Altındağ Belediyesi kentsel dönüşümün en fazla yapıldığı ilçe oldu22 Kasım 2021 Pazartesi 00:01
  • Sincan Eko-Çiftlik Sıfır Atık Merkezi’nde dönüşüm ve üretim yapılıyor20 Kasım 2021 Cumartesi 00:09
  • İç Anadolu Belediyeler Birliği Karadeniz turunda20 Kasım 2021 Cumartesi 00:08
  • Yenimahalle Belediyesi’nin 2022 Mali Bütçesi Onaylandı20 Kasım 2021 Cumartesi 00:07
  • Teknoloji Yıldızları Pursaklar’da Yetişecek20 Kasım 2021 Cumartesi 00:06
  • Mamak Belediye Başkanı Köse’den muhtarlara ziyaret20 Kasım 2021 Cumartesi 00:05
  • Mamak’ta minikler sonbahar etkinliği ile becerilerini geliştirdiler20 Kasım 2021 Cumartesi 00:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti