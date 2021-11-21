Musiki Muallim Mektebi 97 yaşında 

Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı Musiki Muallim Mektebi 97. yılı özel bir konserle kutlandı.

İlk günden bugüne kadar yüzlerce sanatçının yetiştiği Başkent’in sanat güneşi olan Musiki Muallim Mektebi’nde, çağdaş müzikten Türk Halk Müziğine, nihavet makamından, popüler müziğe kadar birçok eser seslendirildi. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyelerinin birbirinden kıymetli parçaları seslendirildiği konsere, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

97 yıldır aynı heyecanla faaliyetler yürütülüyor

1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle kurulan Musiki Muallim Mektebi’nin, tiyatrodan sanat müziğine, halk müziğinden halk oyunlarına birçok kültürel kurslara ev sahipliği yaparak kuruluş ruhuna uygun etkinliklerle hizmet vermeye devam ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu toprakların köklü ve zengin bir kültürü var. Kültürümüzün güzelliklerini fark etmek, sevmek ve sevdirmek, gelecek nesillere taşıyarak sürekliliğini sağlamanın önemini çok iyi biliyoruz. Bu anlayışla bu tarihi değerimize sahip çıkıyor, sanatın tüm güzellikleri Mamak’ta yaşanır diyoruz” dedi.