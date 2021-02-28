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Musiki Muallim Mektebi Restorasyonu’nun birinci etabı tamamlandı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin seçim vaatlerinden biri olan Musiki Muallim Mektebi’ni aslına döndürme çalışmaları kapsamında, mektebin birinci etabının restorasyon çalışmaları tamamlandı.
Musiki Muallim Mektebi Restorasyonu’nun birinci etabı tamamlandı

Başkan Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ile birlikte tarihi mekânda incelemelerde bulundu. Üç bloktan oluşan binanın A ve B Bloklarında toplam 2 bin 4 yüz metrekarelik alanda çalışmaların tamamlandığını kaydeden Başkan Köse, “İlçemizde tarihi değerleri yaşatmak için çalışmalar yapıyor önemli tarihi yapıları restore ederek günümüze kazandırıyoruz. Biz ne kadar tarihimize, köklerimize sahip çıkarsak o kadar güçlü oluruz. Bu nedenle geçmiş ile geleceğimizi buluşturmak zorundayız” dedi.

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Ata yadigarı eserlere sahip çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz
Restorasyon çalışmaları yapılırken mekanın tarihi dokusunu ve özgün yapısını korumaya özen gösterdiklerinin de altını çizen Köse, “Musiki Muallim Mektebimiz Cumhuriyet tarihi’nin ilk konservatuarı. Önce ismini aslına dönüştürerek çalışmamızın startını vermiştik. Ardından tarihi binanın restore çalışması yapılırken tarihi orijinalliğini bozmamak adına çok köklü değişiklikler yapmadan A ve B bloklardaki tüm kapı ve pencere doğramaları, ıslak hacimleri yenilendi, iç ve dış cephe boyaları yeniden yapıldı. A blok 1. katta bulunan sınıfların zemini halk oyunları, bale, dans vb. etkinliklere uygun olacak şekilde ahşap zemin ile kaplandı. Muhsin Ertuğrul Sahnesi ve Hikmet Şimşek Tiyatro Sahnesi’nin koltuklarını yeniledik, sahne bakımı yaptık. Altın varak boyalar yenilendi. C blok dış cephe boyası yenilendi. E blok ahşap kapı ve pencere doğramaları yenilendi. Bloklardan birinde bulunan odalardan birini kitap- kafe olarak tasarladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait Mamak İlçe Halk Kütüphanesi’nin çalışmalarını tamamladık. Tabi restorasyon çalışmalarına devam ederken bu mekanın tarihi dokusunu ve özgün yapısını korumaya özen gösteriyoruz. Şu an bu hassasiyetle çalışmalar devam ediyor. Biz Mamak Belediyesi olarak ata yadigarı eserlere sahip çıkmış olmanın gururunu yaşıyoruz, Mamaklı ise tarihi yeniden yaşamış olmanın mutluluğunu” diye konuştu.

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Müzik aletleri müzesi yapılacak
Mamak Kaymakamı Sırmalı da, mekânın Mamaklı ve Ankaralılara hayırlı olmasını dileyerek,”İnşallah bundan sonra burası cıvıl cıvıl olacak. Mamaklı ve Ankaralı hemşehrilerimize hizmet verecek. Buranın tekrar hayata geçirilmesinde başta belediye başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl de, Ankara’nın merkezinde böyle bir yerin olması bizler için çok büyük bir şans” dedi. Tarihi binanın ikinci etabı kapsamında önceden düğün salonu olarak hizmet veren alan müzik aletleri müzesine dönüşecek. E Blok’a millet kıraathanesi yapılacak ve blokta bulunan 8 odalı alan da sanat atölyeleri olarak hizmet verecek.

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