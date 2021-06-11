  • BIST 1.462
  • Altın 508,483
  • Dolar 8,3464
  • Euro 10,1496
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 19 °C
» »

Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi  

Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi  
İzmit Körfezi'nde etkili olan müsilajın deniz canlılarında yarattığı tahribat, dalgıçlar tarafından görüntülendi.

İzmit Körfezi’nde sportif amaçlı dalış yapan, Nikomedya Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü üyeleri, deniz yüzeyinde görülen müsilajın deniz altında canlılara verdiği zararı görüntüledi. Müsilajın suyun altını sis tabakası gibi kapladığını ve ilk dönemler kendilerini çok tedirgin etmediğini belirten kulüp antrenörü Birol Şenkul, “Yaklaşık 20 yıldır İzmit Körfezi’nde dalıyorum. Suyun altında sis tabakası gibiydi müsilaj ve ilk sıralar bizi çok tedirgin etmedi. Zıpkınla balık avı yaparken biz müsilajın arkasına saklanıyorduk ve balık da aynı şekilde bu duman tabakasının arkasına saklanıyordu. Sudan çıkarken elbiselerimizin üzerine yapışıyordu sonra yüzeye çıkmaya başladı. Zeminin üzerini tül gibi örttü. Canlıların oksijen alamamasına neden oldu. Yengeçler, deniz yıldızları, deniz kestaneleri zarar görmeye başladı“ dedi. 

‘DİBİ MARS YÜZEYİ GİBİ KAPLADI’ 

Deniz altında müsilajın, balıkların solungaçlarını kapladığını söyleyen kulüp başkanı Cengiz Aslan, “En son dalış yaptığımızda 10-15 metrelerde müsilajın yeri bir mars yüzeyi gibi kaplayıp canlıların üzerini kapladığını gözlemledik. Müsilajın zaman içinde toplanarak yüzeye doğru hareket etmeye çalıştığını ve örümcek ağı gibi birbirini tamamlayan büyük tabaka haline geldiğini gördük. Kabuklu canlılar, balıkların solungaçlarına yapıştığını ve oksijen almalarını etkilediğini gördük. Yengeçlerin üzerini kaplayan tabaka sertleşip onların beslenmelerini ve solunum almalarını etkilediğine şahit olduk” diye konuştu. 

'FELAKETİN HABERCİSİYMİŞ'

Müsilaj oluşmadan önce İzmit Körfezi’ndeki deniz canlılığının arttığını söyleyen dalgıç Özcan Karabulut, “Yaklaşık 5-6 yıldır İzmit Körfezi’nde dalış yapıyoruz. Geçtiğimiz senenin kışına girerken deniz altında çeşitlilik çok fazlaydı. Akdeniz’e has bazı dülger, mercanlar, sinarit balıklarını gözlemledik ve bu çeşitlilik bizi sevindirmişti. Daha sonra da tuhaf bir hortum şeklinde hareket eden bir canlı gördük. Ne olduğunu anlayamamıştık. Türkiye’ye özgü olmadığını da biliyorduk. Yaklaşık 1 ay bizim sularımızda kaldı ve sonra parçalanıp kıyıya vurmaya başladı. Biz bu çeşitliliğe seviniyorduk ama sanırım bir felaketin habercisi gibi bir şeydi galiba. Bu sene de müsilaj belasıyla karşı karşıyayız” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı
Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı
Köpeği ezip yoluna devam etti
Köpeği ezip yoluna devam etti
Kozan’da şiddetli yağış! Tarlalarda balık tuttular
Kozan’da şiddetli yağış! Tarlalarda balık tuttular
İşlek caddede yola yatan kadın, hayatını ve trafiği tehlikeye düşürdü
İşlek caddede yola yatan kadın, hayatını ve trafiği tehlikeye düşürdü
Mamak'ta etkili olan sağanak sele neden oldu
Mamak'ta etkili olan sağanak sele neden oldu
Yük kaldırırken lastikleri havaya kalkan vincin üzerine çıktılar
Yük kaldırırken lastikleri havaya kalkan vincin üzerine çıktılar
Son Eklenen Videolar
THY, taraftarların kalplerini A Milli Takım ile buluşturuyor
THY, taraftarların kalplerini A Milli Takım ile buluşturuyor
THY'den A Milli Takım'a anons jesti
THY'den A Milli Takım'a anons jesti
Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı
Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı
Diş hekiminin tekneden çektiği görüntülere Marmara'daki müsilaj yoğunluğu yansıdı
Diş hekiminin tekneden çektiği görüntülere Marmara'daki müsilaj yoğunluğu yansıdı
ATM'deki açığı fark edip, vurgun yaptılar
ATM'deki açığı fark edip, vurgun yaptılar
Rüzgarda havuz başındaki şemsiyeler uçtu, turistler kaçıştı 
Rüzgarda havuz başındaki şemsiyeler uçtu, turistler kaçıştı 
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti