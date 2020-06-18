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Muslera taburcu edildi

Galatasaray'ın Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta sakatlanması nedeniyle ameliyat edilen Muslera, taburcu edildi.
Muslera taburcu edildi

Galatasaray'ın Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, taburcu edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Fernando Muslera, sponsor hastanemiz Liv Hospital'da geçirdiği başarılı operasyonun ardından taburcu edildi." ifadesi yer aldı.

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fernando Muslera ise "Bu zor zamanımda yanımda olan herkese, tüm ülkeye, Galatasaray Kulübüne, Galatasaray taraftarlarına, diğer kulüplere, Doktor Yener'e ve Liv Hospital'a çok teşekkür ederim. En kısa sürede tekrar sahaya dönmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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