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Muslera takımla çalışmalara başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 19'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Muslera takımla çalışmalara başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Türkiye Kupası’ndaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. İdmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 

MUSLERA TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu arada Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, uzun süre sonra antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı. Ayrıca Sofiane Feghouli de takımla birlikte çalışmalara katıldı. 

Yeni Malatyaspor maçının ardından yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Emre Taşdemir’in de tedavisine başlandı. 

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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