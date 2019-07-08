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Musluklardan akan su “Kaynak suyu kalitesinde”

Musluklardan akan suyun temiz olduğunu belirten ASKİ Genel Müdürü Kınacı, “Şehir şebeke suyumuz kaynak suyu kalitesinde, bu konuda iddialıyız” dedi. 
Musluklardan akan su “Kaynak suyu kalitesinde”

Ankara’nın içme suyunda bakteri olduğuna ilişkin iddialara açıklık getiren ve iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Başkent’in içme suyunun dünya standartlarında olduğuna dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:
“İçme suyumuzun kalitesi, Türk standartları başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarını çok rahatlıkla sağlıyor. AB’nin ve WHO’nun belirlediği kriterlere göre her gün analizler yapılıyor, bu analiz sonuçları da günlük olarak ASKİ’nin web sayfasında yayınlanıyor. Şu anda eğer muslukları açarsa vatandaş, depoları kirli değilse, tesisatlarında bir eskime ya da sızıntı yoksa kaynak suyu kalitesinde suyumuz. Gönül rahatlığıyla kullanabilirler. O konuda oldukça iddialıyız.” 

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“KIZILIRMAK’TAN SU ALIMINI DURDURDUK”

Ankara’nın içme suyunun kontrolleri konusunda titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Kınacı, şöyle konuştu:
“Suyun içimi rahat ve damak tadına uygun. Başkentlilerin, klor kokusunu hissetmeyeceği biçimde klorlama yapıyoruz. Ara klorlama istasyonları kurduk. Gerekli kalite kontrolünü sürekli olarak yapıyoruz. 8 Mart tarihinden itibaren Kızılırmak’tan su alımını durdurduk. Tamamen barajlarımızda biriken suyu kullanıyoruz. Kısa vadede tekrar Kızılırmak’tan su alma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Dolayısıyla su kalitemiz oldukça iyi.”
 

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