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Müslüman vekiller, Amerikan Kongresi'nde ilk kez iftar verdi

ABD Temsilciler Meclisi'nin Müslüman üyeleri İlhan Omar, Andre Carson ve Raşida Tlaib Kongre'de iftar verdi. İftar programı, Amerikan Kongresi'nde düzenlenen ilk iftar programı olarak tarihe geçti.
Müslüman vekiller, Amerikan Kongresi'nde ilk kez iftar verdi

ABD Temsilciler Meclisi'nin Müslüman üyeleri Minnesota vekili İlhan Omar, Indiana vekili Andre Carson ve Michigan vekili Raşida Tlaib Kongrede iftar verdi.

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Müslüman Hukukçular Derneği ile ortak düzenlenen program, Amerikan Kongresi'nde düzenlenen ilk iftar programı olarak tarihe geçti. 

Kongredeki iftar programına, birçok Temsilciler Meclisi üyesinin yanısıra, çok sayıda Kongre çalışanı da katıldı. 

Michigan vekili Tlaib, iftar öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu iftarın ne kadar tarihi olduğunu anlamak oldukça önemli. Bu etkinlik uzun zamandır görünmüyor gibi görünen bir toplumun ayağa kalkmasıdır. Bizler korkuyu tetiklemek ve nefreti teşvik etmek için adaletsizce hedef alınıyoruz. Bu gece adalete, kucaklayıcılığa ve ait olma duygusuna bağlı olduğumuzu tekrar gösteriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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