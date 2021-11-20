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Müslüme Yağal'ın cenazesi Karaman'da toprağa verilecek

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan ve dün cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere Karaman'a gönderildi.
Müslüme Yağal'ın cenazesi Karaman'da toprağa verilecek

Otopsi işlemleri için dün Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürülen Yağal'ın cesedi, işlemlerinin ardından Gülnar Devlet Hastanesine gönderildi.

Yağal'ın ablası Nurcan Özcan ve bazı aile yakınları, cenazeyi teslim almak için hastane önüne geldi.

Özcan, gazetecilere, üzgün olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Hiç kimsenin aklına gelmez. Evden 7 kilometre uzaklıkta tek başına bir çocuk. Tek başına gidemez. Hiçbir şey bilmiyorum, kimsenin günahını almak istemiyorum. Ailemin cenazeye katılmasını ben de isterdim. 10 gün arandı. Katılsınlar, son kez görsünler isterdim ama nasip değilmiş. Canlı bulunmasını bekliyorduk. Hüzün değil sevinci bekliyorduk. Olmadı. Allah'ım ömrünü bu kadar vermiş, Allah'ım sevdiğini daha çabuk yanına alırmış. Demek ki onun da ömrünü bu kadar vermiş. Seferber olan herkesten Allah razı olsun."

İşlemlerinin ardından Yağal'ın cenazesi Karaman'a gönderildi.

Cenazenin, Karaman merkezdeki Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, küçük kızın cesedine ulaşılmasının ardından ifadelerine başvurulmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürülen aile bireyleri ve bazı akrabalarının işlemleri sürüyor.

Olay
Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

Çadır kurulan bölgeye uzak bir mesafedeki ormanlık alanda dün kayıp kız çocuğunun cesedi bulunmuş, jandarma ekipleri soruşturmayı genişleterek aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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