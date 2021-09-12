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Muş'ta 6 katlı binada yangın; can pazarı yaşandı 

Muş’ta, bir özel eğitim kursunun da içinde bulunduğu 6 katlı binada çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.
Muş'ta 6 katlı binada yangın; can pazarı yaşandı 

Öğrenciler ve öğretmenler yangından kurtulmak için camlardan sarkarken, itfaiye ile çevredekilerin getirdiği merdivenlerle mahsur kalanlar kurtarıldı. Yangından etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırılırken, itfaiyeye yetersiz müdahale tepkisinde bulunuldu.

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Yangın, saat 13.00 sıralarında, İstasyon Caddesi üzerinde, bir özel eğitim kursunun da içinde bulunduğu 6 katlı binanın arka kısmında çıktı. Klima motorlarının olduğu bölgede kartonların tutuşmasıyla çıktığı iddia edilen yangını görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükselmesiyle patlayan camlardan içeri giren duman, özel eğitim kursundaki sınıflara ulaştı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenci ve öğretmenler kendilerini camdan sarkıtarak, çevreden yardım istedi. Kurstaki yaklaşık 80 öğrencinin korku ve panik yaşadı.
'MERDİVEN, MERDİVEN DİYE BAĞIRIYORUZ'

Bazı öğrencilerin sinir krizi geçirdiği olayda, birçok kişi de mahsur kalan öğrencileri kurtarmaya çalıştı. Güçlükle tahliye edilen öğrenci ve öğretmenlere sağlık ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar dumandan etkilenenlere ayran verdi. Ayrıca binadaki aileler de tahliye edilirken, öğrenci yakınları ise paniğe kapılarak, korkulu anlar yaşadı. Yangından etkilenen yaklaşık 15 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın sırasında yaşananları anlatan coğrafya öğretmeni Mehmet Tuncer, “Öğrencileri arka sınıflara doğru götürdük. Kapıların altından, üstünden içeri hep duman atıyordu. Perdeleri alıp kapıların alt ve üstüne sıkıştırdık. Aşağıya bağırıyoruz, merdiven merdiven merdiven diye. Derme çatma bir merdiven göndermişler. Öğrenciyi göndersek bile aşağıya doğru inemeyecek. O şekilde bir merdiven mi gelir ? İçeriye girmişler ne bir gaz maskesi, ne bir oksijen cihazı yok. Kendi halleriyle girmişler. Bu şekilde bir kurtarma olmaz ki. Hasta öğrencilerimiz vardı, ilk önce onları aldık dışarı” diye konuştu.  

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'ÇOK KORKTUK '

Dumandan etkilenen öğrencilerden Esma Aşar ise, “Sınıfta ders işliyorduk dumanlar içeri atmaya başladı, yangın çıktı. Biz de bir sınıfa toplandık. Çok korktuk” dedi. Öte yandan kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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