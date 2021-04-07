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Muş'ta çocukları dağa kaçırılan 2 aile, HDP binası önünde oturma eylemi yaptı

Oğlu dağa kaçırılan Şemsettin Özcan, gazetecilere, bugüne kadar Diyarbakır'da sürdürdükleri eylemlerini bundan sonra Muş'ta devam ettireceklerini söyledi.
Muş'ta çocukları dağa kaçırılan 2 aile, HDP binası önünde oturma eylemi yaptı

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan 2 aile, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Teker ve Özcan aileleri, Muş HDP İl Başkanlığı önünde açıklama yaptı.

Tüm ailelere destek çağrısında bulunan Özcan, "HDP çocuğumu götürüp PKK'ya verdi. HDP olmasa bu iş olmazdı. Selahattin Demirtaş'ın annesi Diyarbakır'a geldi ve çocuğunu devletten istediğini söyledi. Sen git o çocuğunu PKK'dan getir ve gel çadırda sende otur. PKK bizi mahvetti. HDP'nin Türkiye'ye ne faydası var. Kıştan beri Diyarbakır'da HDP'nin önünde soğuk ve yağmurun altındayız. Bize sahip çıkılsın. 'Biz Kürtlerin hakkını koruyoruz.' diyorlar ama Kürtlerle ilgileri yok. Hepimiz Kürt'üz ama bunlar Kürt değil." diye konuştu.
Özcan, iki çocuğunun da Diyarbakır'daki eylemi sürdüreceğini aktaran Özcan, şöyle devam etti:

"Hem orada, hem de burada eylemimizi devam ettireceğiz. Muş'tan sadece 2 ailenin çocuğu kaçırılmamış. Başka aileler de var. Onların aileleri de gelip eyleme katılsın. Tüm aileleri buraya çağırıyorum. HDP'ye oy vermeyin kardeşler. HDP bizim düşmanımızdır. Oğlumu 2015'te kaçırdılar. 45 gün sonra kaçıp geldi ve polise teslim oldu. Darbe girişiminden sonra merkezden zorla alıp götürdüler. Benim çocuğum kendi isteğiyle gitmiyor. Çocuğum kendi isteğiyle dağa gitse benim buraya gelmeye yüzüm tutmaz."

 "PKK'yı, HDP'yi istemiyoruz"
Oğlu 2014 yılında kaçırılan anne Gülbahar Teker ise çocuğuna kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini belirterek, "Diyarbakır'da başladığım eyleme Muş'tan devam edeceğim. Çocuğumu istiyorum. Şimdi ne durumda olduğunu bilmiyorum. Bizim çocuklarımızdan ne istiyorlar. Biz PKK'yı, HDP'yi istemiyoruz. Benim çocuğumu getirip bize versin. Onlarda vicdan ve iman yok. HDP'den korkmuyorum. Korksaydım tek başıma buraya gelmezdim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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