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Muş'ta çocukları dağa kaçırılan 2 aile HDP binası önünde oturma eylemi yaptı

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan 2 aile, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.
Muş'ta çocukları dağa kaçırılan 2 aile HDP binası önünde oturma eylemi yaptı

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Teker ve Özcan aileleri, Muş HDP İl Başkanlığı önünde "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" yazılı pankart açtı.

Dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, HDP önünde geçen hafta başlattıkları eylemlerini sürdürdü.

Oğlu 2016 yılında dağa kaçırılan Şemsettin Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğunu HDP'nin götürüp PKK'ya verdiğini söyledi.

"HDP'nin önünde bekliyorum. Diyorum ki, 'Benim çocuğumu verin gideyim' vermezlerse buradan gitmeyeceğim." diyen Özcan, şöyle konuştu:

"Diyorlar ki, 'Kürtleri savunuyoruz' Kürtlerle ilgisi yok. Bunlar Kürt'ün düşmanıdır. HDP şimdi Ermenilerle birlikte çalışıyor, Amerika'yla beraber çalışıyor. HDP benim çocuğumu getirip bana versin. HDP çocuğumu nasıl PKK'ya verdiyse getirip bana versin. Çocuğumu vermezlerse burada oturmaya devam edeceğim. Yaz, kış, gece, gündüz buradayım. HDP'den çocuğumu istiyorum. İnsan hakları, Selahattin Demirtaş'a hak veriyor, 'Onu bırakın.' diyor. Çocuğu dağa kaçırılan biz anne ve babalara niye hak yok? Biz de Müslümanız, biz de insanız. Selahattin Demirtaş bir kişi, biz anne babalar binlerce kişiyiz. Bizler Diyarbakır'dayız, Şırnak'tayız, Van'dayız, Hakkari'deyiz, ayaktayız. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. HDP bizim başımıza neler getirdi. Yeter artık."

Anne Şahinaz Özcan da 4 yıldır çocuğunun kaçırıldığını belirterek, "Bugüne kadar oğlumun hiç sesini duymadım. Bunlar Kürtlerin partisi değil. Ben çocuğumu istiyorum. Bana çocuğumu vermeyene kadar buradan gitmeyeceğim. Diyarbakır'daydım buraya geldim. Çocuğumu getirsinler." dedi.

Oğlu 2014 yılında kaçırılan anne Gülbahar Teker de 2 yıldır Diyarbakır'da eylem yaptığını kaydetti.

Eylemini Muş'ta sürdürdüğünü ifade eden Teker, şöyle konuştu:

"Ben korkmuyorum. Çocuklar gelsin teslim olsun. Yeter HDP bizden ne istiyor. Ramazan, kış ve çamur bilmiyoruz nöbet tutuyoruz. Bizim çocuklarımızı getirip bize versinler. Yeter artık bu anne babalar bu kadar feryat ediyor, bu kadar ağlıyor. Vicdan yok. Eğer Müslüman olsalar bu ramazanda getirip çocukları bize verirler. Kürt hakkı böyle değil. Bizde Kürt'üz niye bizi savunmuyorlar. Onlar gayrimüslimdir Müslüman değildir. Müslüman olsalar böyle bir şey yapmazlar. Biz burada perişan olduk. "

Kaynak: Haber Kaynağı
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