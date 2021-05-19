Muş'ta çocukları dağa kaçırılan 3 aile HDP binası önünde oturma eylemi yaptı

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan 3 aile, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu Teker ve Özcan ailelerinin, HDP İl Başkanlığı önünde sürdürdüğü eyleme 2015 yılında kızları dağa kaçırılan Yenilmez ailesi de katıldı.

Ellerinden düşürmedikleri Türk bayraklarıyla HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı Dolandıran Parti" yazılı pankart açtı.

Oturma eylemine yeni katılan anne Süheyla Yenilmez, gazetecilere, 2015 yılında üniversite okuyan kızının PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

Yenilmez, şöyle konuştu:

"Çocuğumun geleceğini, gözyaşı hakkını istiyorum. Bana bir fotoğrafı, bir telefonu çok gördüler. 6 yıldır ağlıyorum. Evimde duramıyorum. Hep yatakta yaşıyorum. Sağ ya da ölü çocuğumu istiyorum. Çocuğumu 2015 yılında Bitlis'te üniversite ikinci sınıf öğrencisiyken kandırıp kaçırdılar. Ne kadar HDP'ye gittiysem boş gönderdiler, kapılarından kovdular. Para, mal ve mülk istemiyorum, evladımı istiyorum. Eylem yaparak çocuğumu HDP'den istiyorum. Çocuğum gelene kadar eyleme devam edeceğim. Ne hakla çocuğumu oradan kaçırıp götürdüler. Dağa gidecek, kaçacak çocuk değildi."

HDP'den çocuğunu isteyen anne Şahinaz Özcan da her geçen gün eyleme katılan ailelerin sayısının arttığını belirterek, "Çocuklarımızı istiyoruz. HDP'yi kapatsınlar. HDP evleri yıktı, onların da evleri yıkılsın. Millet çocuğunu yetiştiriyor, PKK alıp dağa götürüyor. Bayramı nasıl geçirdik bilmiyoruz. Her gün çocuğum gözümün önünde. Hiç unutamıyorum. Çocuğum gelene kadar eylem yapacağım." dedi.

2014 yılında oğlu dağa götürülen anne Gülbahar Teker ise HDP ve PKK'dan korkmadığını kaydederek, "Oğlum yaralı ve PKK'nın elindeyken 4 defa orada ameliyat oldu. Kendisi bana anlattı. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Lanet olsun HDP'ye." ifadelerini kullandı.