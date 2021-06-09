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Muş'ta çocukları dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde oturma eylemi yaptı

Muş'ta çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.
Muş'ta çocukları dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde oturma eylemi yaptı

Muş'ta çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Teker, Özcan ve Yenilmez aileleri, Muş HDP İl Başkanlığı önünde "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP, ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı Dolandıran Parti" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarına ait fotoğraf ve Türk bayrakları taşıyan aileler, HDP aleyhine slogan atarak partililere tepki gösterdi.

Oğlu 2016'da dağa kaçırılan Şemsettin Özcan, gazetecilere, çocuğu gelene kadar HDP'nin önünde eylem yapacağını söyledi.

Muş'ta ve Diyarbakır'da düzenlenen eylemlere katıldığını anlatan Özcan, "Çocuğumu istiyorum. Büyüttüm belli bir yaşa getirdim. Bizim tek bir bayrağımız var. O da Türk bayrağı. Devletimiz birdir, Allah güç versin. PKK ve HDP bizden ne istiyor. HDP bizden rahatsız olduğunu söylüyor. Eğer bizden rahatsız oluyorsanız çocuklarımızı geri verin. Sen çocuğunu okutuyorsun, benim çocuğumu dağa götürüyorsun." diye konuştu.

"HDP çocuklarımızı geri getirsin"
Oğlu 2014 yılında dağa kaçırılan Gülbahar Teker ise 2 yıl boyunca Diyarbakır'daki eyleme katıldığını ifade ederek, "Eylemimi Muş'ta sürdürüyorum. Ben oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Benim çocuğum yaralı, babası yok, ben hastayım. HDP çocuklarımızı geri getirsin. Kimseden korkmuyorum, eylemimi sürdüreceğim" dedi.

Kızı 2015 yılında dağa kaçırılan Süheyla Yenilmez de "HDP'den çocuğumu istiyorum. Gelmeden buradan kalkmayacağım. Çocuğumu versinler. Kızımı 2015 yılında Bitlis'te üniversite okurken kandırıp kaçırdılar. 6 yıldır kızımı arıyorum. Ne hakla benim çocuğumu götürdüler. Diyarbakır'da da eylemi sürdürüyorum." ifadelerini kullandı.

Muş Kardeşlik Platformu'ndan ailelere destek

Muş Kardeşlik Platformu üyeleri de HDP İl Binası önünde eylem yapan ailelere destek verdi.

Platform üyeleri adına açıklama yapan Cihannüma Derneği Muş Şubesi Başkanı Cahit Bulu, insanların evlatlarını vatanına, milletine, devletine ve dinine faydalı bir fert olarak yetiştirmeye çalıştığını söyledi.

Annelerin büyük emeklerle büyüttükleri çocuklarının dağa kaçırıldığını belirten Bulu, şöyle konuştu:

"Çocukların kendi olurları olmadan dağa götürmelerinde kimin emeği varsa Allah onları kahretsin. Kürtlerin hakkını savunuyoruz bahanesiyle dağlara çıktıklarını söylüyorlar. Dağa giden çocuklardan kaç tanesinin anne babasının rızası var. Kendi çocuklarına gelince en iyi yerlerde yurt dışında okuturlarken vatandaşın evladını niye dağa çıkartarak eziyet ediyorsunuz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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