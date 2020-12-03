Muş'ta ikna çabaları sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

Muş'ta Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu.

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, Vali İlker Gündüzöz'ün talimatıyla çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerle de görüşerek evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor.

Teröristlerin, devletin şefkatine ve adalete sığınmaları için ikna çalışmalarını sürdüren ekipler, bir gencin daha, eli kanlı terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmasını sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 5 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak önce İstanbul HDP il binasına, oradan da Diyarbakır ve Mardin üzerinden örgütün dağ kadrosuna katılan teröristin ailesiyle görüşerek, teslim olması için çalışma başlattı.

Terör örgütünün Suriye ile Irak'taki kamplarında zor günler geçiren terörist, ekiplerin aylar süren çabası sayesinde ikna edilerek terör örgütünden kurtarıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan ve Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Muş'a getirilen terörist, İl Emniyet Müdürlüğünde ailesiyle buluşturuldu.

5 yıllık hasretin ardından oğullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne ve baba, duygusal anların yaşandığı buluşmada gözyaşlarına hakim olamadı.

Terör örgütü kamplarında bomba ve sabotaj eğitimi aldığı belirlenen teröristin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

"Söylenenlerin tam tersi çıktı"

Teslim olan terörist, Muş Emniyet Müdürlüğünün çabaları sonucu ailesine kavuşmanın mutluğunu yaşadığını belirtti.

Dağdaki teröristlere güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısı yapan terörist, şunları söyledi:

"Artık bunun bir sonunun olmadığının farkına vardım. Aileme kavuştum. Herkesin de bu yola girmesini istiyorum. Gelmek isteyenler gelebilirler. Kesinlikle onlara bir zararı olmayacaktır. Bize kötü bir muamele yapılmadı. Bize burada çok iyi davranıldı, bundan dolayı mutlu oldum. Örgüt içinde söylenenlerin tam tersi çıktı. Herhangi bir kötü muamele veya sorun yaşamadım. Tam tersi, bize yardımcı oldular, aileme kavuşmam için ellerinden gelen her şeyi yaptılar."

"Çok şükür oğlumuz devletimize sığındı"

Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan baba ise, "Allah tüm çocukları anne babasına sağ salim kavuştursun. Allah polislerimizden ve devletimizden razı olsun. Ben çocuğumu, bunlar dağa kaçırsın diye mi büyüttüm. 5 yıldır neler çekiyorum, bir ben bilirim bir de Allah. Çok şükür oğlumuz terör örgütünün elinden kurtularak devletimize sığındı." dedi.