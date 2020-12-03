  • BIST 1.320
  • Altın 466,657
  • Dolar 7,8975
  • Euro 9,5744
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 3 °C
»

Muş'ta ikna çabaları sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

Muş'ta Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu.
Muş'ta ikna çabaları sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, Vali İlker Gündüzöz'ün talimatıyla çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerle de görüşerek evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor.

Teröristlerin, devletin şefkatine ve adalete sığınmaları için ikna çalışmalarını sürdüren ekipler, bir gencin daha, eli kanlı terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmasını sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 5 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak önce İstanbul HDP il binasına, oradan da Diyarbakır ve Mardin üzerinden örgütün dağ kadrosuna katılan teröristin ailesiyle görüşerek, teslim olması için çalışma başlattı.

Terör örgütünün Suriye ile Irak'taki kamplarında zor günler geçiren terörist, ekiplerin aylar süren çabası sayesinde ikna edilerek terör örgütünden kurtarıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan ve Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Muş'a getirilen terörist, İl Emniyet Müdürlüğünde ailesiyle buluşturuldu.

5 yıllık hasretin ardından oğullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne ve baba, duygusal anların yaşandığı buluşmada gözyaşlarına hakim olamadı.

Terör örgütü kamplarında bomba ve sabotaj eğitimi aldığı belirlenen teröristin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

"Söylenenlerin tam tersi çıktı"
Teslim olan terörist, Muş Emniyet Müdürlüğünün çabaları sonucu ailesine kavuşmanın mutluğunu yaşadığını belirtti.

Dağdaki teröristlere güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısı yapan terörist, şunları söyledi:

"Artık bunun bir sonunun olmadığının farkına vardım. Aileme kavuştum. Herkesin de bu yola girmesini istiyorum. Gelmek isteyenler gelebilirler. Kesinlikle onlara bir zararı olmayacaktır. Bize kötü bir muamele yapılmadı. Bize burada çok iyi davranıldı, bundan dolayı mutlu oldum. Örgüt içinde söylenenlerin tam tersi çıktı. Herhangi bir kötü muamele veya sorun yaşamadım. Tam tersi, bize yardımcı oldular, aileme kavuşmam için ellerinden gelen her şeyi yaptılar."

"Çok şükür oğlumuz devletimize sığındı"
Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan baba ise, "Allah tüm çocukları anne babasına sağ salim kavuştursun. Allah polislerimizden ve devletimizden razı olsun. Ben çocuğumu, bunlar dağa kaçırsın diye mi büyüttüm. 5 yıldır neler çekiyorum, bir ben bilirim bir de Allah. Çok şükür oğlumuz terör örgütünün elinden kurtularak devletimize sığındı." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ'nün 'Kozmik Oda kumpası' davasının gerekçeli kararı açıklandı03 Aralık 2020 Perşembe 10:25
  • Bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 218'e ulaştı03 Aralık 2020 Perşembe 10:20
  • Bebekken yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara ameliyat olmak için yardım bekliyor03 Aralık 2020 Perşembe 10:19
  • HSK'nin 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de03 Aralık 2020 Perşembe 09:59
  • PKK Sincar'dan tamamen çıkartıldı03 Aralık 2020 Perşembe 09:52
  • Adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişte 'HES kodu' şartı getirildi03 Aralık 2020 Perşembe 09:44
  • Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi görüntü alan basın mensubunu darbetti03 Aralık 2020 Perşembe 09:43
  • Tüm silahlı grupların Sincar'ı terk ettiği iddia edildi03 Aralık 2020 Perşembe 09:28
  • Türkiye ve dünya gündemi03 Aralık 2020 Perşembe 09:16
  • 13 hakim ve savcı, meslekten ihraç edildi03 Aralık 2020 Perşembe 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti