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Muş'ta jandarma ekipleri, teröristlere dondurucu soğukta da göz açtırmıyor

Muş'ta jandarma ekipleri, teröristlere dondurucu soğukta da göz açtırmıyor
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dondurucu soğuk havaya rağmen terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor.

Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesi'nde görev yapan "Alparslan" ve "Kılıçlar" timi, karlı dağlarda yürüttüğü mücadelede, teröristlerin korkulu rüyası oldu.

Muş ve kırsalında başarılı operasyonlara imza atan jandarma ekipleri, sabahın ilk ışıklarında teröristleri etkisiz hale getirmek ve sığınakları imha etmek amacıyla arama tarama faaliyeti yürüterek teröristlere göz açtırmıyor.

Devletin sunduğu son teknoloji silah ve teçhizatla PKK'lı teröristlerle mücadeleyi sürdüren güvenlik güçleri, gece gündüz demeden milletin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için elleri tetikte bekliyor.

"Bize verilen görevleri yerine getirmek üzere daima hazırız"
Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Kurtuluş Yurdunmalı, gazetecilere, vatandaşların ve bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla yaz kış demeden en ağır iklim şartlarında verilen görevleri yerine getirdiklerini söyledi.

"Özellikle yerli ve milli silah ve teçhizatların kullanılmasıyla tüm iklim şartlarında ve dondurucu soğuklarda görev yapabilecek imkan ve kabiliyete sahibiz." diyen Yurdunmalı, şunları kaydetti:

"7 gün 24 saat esasına göre tüm hava şartlarında karadan ve havadan emniyet ve asayiş görevleri yanında operasyonlara devam edilmektedir. Yurdumuzun her köşesinde, rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde bize verilen görevleri yerine getirmek üzere daime hazırız."

Yaklaşık bir metre karda operasyon faaliyeti yürüten tim, daha sonra açtıkları Türk Bayrağı ile "komando marşı" okudu.

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