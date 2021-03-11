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Muş'ta 'kar kaplanları' 4 metre karla kaplı köy yollarını açmaya çalışıyor

Muş'ta karla mücadele ekipleri, mart ayında tipi ve kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Muş'ta 'kar kaplanları' 4 metre karla kaplı köy yollarını açmaya çalışıyor

Muş Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, muhtarların talebi üzerine kışın kimsenin yaşamadığı merkeze bağlı İnardı, Cevizlidere ve Arı köy yollarda çalışma başlattı.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, havaların ısınmasıyla köye dönmek isteyenlerin sıkıntı yaşamaması için kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı yolları açmak için çalışma yürüttü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu yollarda çığ tehlikesi bulunduğu için kışın açmadıklarını söyledi.

Mart ayında yolların açılması için ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini aktaran Yentür, "Birkaç gün içerisinde yolların tamamını açacağız. Yer yer yaklaşık 4 metre kar kütleleri var ve çığ riski bulunuyor. Tedbirli bir şekilde yolu açarak vatandaşlarımızın sağlıklı ulaşımını sağlayacağız." diye konuştu.

Ekip şefi Nazım Diner ise kapalı köy yollarını açmak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Köyler şu ana kadar boştu. Muhtarların müracaatı üzerine çalışma başlattık. Geçen yıl aralık ayından itibaren yollar kapalıydı." dedi.

Cevizlidere Köyü Muhtarı Seyfettin Uygur ise yollar açıldıktan sonra köye dönerek tarım ve hayvancılık faaliyetlerine başlayacaklarını dile getirdi.

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