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Muş'ta kısa süreli fırtına çatıları uçurdu

MUŞ'ta kısa süreli etkili olan fırtına çatıları uçurdu, araçlar zarar gördü.
Muş'ta kısa süreli fırtına çatıları uçurdu

Muş'ta saat 17.00 sıralarında etkili olan ve hızı 60 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Fırtına nedeniyle kent merkezinde bir sitenin çatısı uçtu. Fırtına nedeniyle çatıdan kopan sac ve keresteler, park halindeki iki aracın üzerine düştü. Araçlardan biri kullanılamaz hale geldi. Araç sahipleri çatı sac ve kerestenin altında kalan araçlarını kurtarmaya çalıştı.

Olayın yaşandığı bölgede polis güvenlik önlemi alırken araç sahiplerinden Bilal Engin, "Aniden meydana gelen birkaç saniyelik fırtına sonucu, çatıdan çürümüş tahtalar söküldü ve araçların üzerine düştü. Araç pert oldu maalesef. Gelen mala gelsin. Çok şükür can kayba yok" diye konuştu.

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