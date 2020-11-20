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Muş’ta, PKK sığınağında EYP düzenekleri bulundu

MUŞ'ta, 'Yıldırım-9 Operasyonu' kapsamında yapılan arazi arama- taramasında, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınakta 5 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Muş’ta, PKK sığınağında EYP düzenekleri bulundu

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Yıldırım-9 Operasyonu' kapsamında, 16-17-18 Kasım'da, merkez Kızılağaç beldesi Sevik Tepe, Hazneki Tepe ve Kepir Tepe bölgelerinde arazi arama- tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu bölgelerde PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta; 5 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet el yapımı patlayıcı telsiz komutalı ateşleme düzeneği, 2 adet 25'er kilogramlık teneke içerisinde el yapımı patlayıcı, 30 adet siyah elektrik bandı, 550 metre uzunlukta 0,75 milimetre çapında kablo, 40 metre uzunluğunda kendinden eriyen kauçuk bant, 100 metre uzunlukta 1 milimetre çapında bakır bobin tel, 10 metre 2x1,5 milimetre çapında siyah kablo, 1 adet kablo lehimleme makinesi, 120 adet pil, muhtelif miktarda sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği belirtildi. 

Valilik tarafından yapılan açıklamada, operasyonda ayrıca 3 boş sığınak ve 27 barınma çukuru tespit edilerek, imha edildiği kaydedildi.

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